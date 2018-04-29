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Почему россияне против господдержки санкционных компаний. Мнение эксперта
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Почему россияне против господдержки санкционных компаний. Мнение эксперта 

Национальная Служба Новостей 36 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Крупные российские компании, попавшие под санкции США, не должны получать поддержку от государства. К такому мнению склоняются 43% россиян, участвовавших в опросе Фонда «Общественное мнение». Участники исследования объясняли свою позицию тем, что речь идет о крупных и богатых компаниях, которым вполне по силам справиться самостоятельно. Также респонденты указывали на то, что большинство санкционных компаний — частные, а помощь государства, по их мнению, прежде всего должна предоставляться народу.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН объяснил результаты исследования ФОМ некорректной постановкой вопрос.
«У нас социологи иногда задают такие вопросы, что толковать ответы на них можно как угодно. Это тоже своеобразное искусство лукавства. Вопросы задаются таким образом, что люди не понимают, чего от них хотят. Что же касается поддержки компаний, то можно по-разному поддерживать. Если поддерживать компании при сохранении того же их статуса, то это один вариант. А если поддерживать так, что компания переходит в государственный сектор и национализируется, что это другой вариант. Все зависит от постановки вопроса», — сказал собеседник агентства.
Сам экономист придерживается мнения, что крупные частные компании необходимо национализировать — тогда господдержка будет оправдана.
«Я считаю, что необходима национализация частных компаний. И, соответственно, государство должно эффективно и ответственно ими управлять», — заключил Валентин Катасонов.
Добавим, что 35% опрошенных социологами соотечественников уверены, что попавшие под санкции США компании должны получать поддержку от государства. Их мнение основано на том, что эти компании формируют бюджет, также благодаря им развивается российская экономика.
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