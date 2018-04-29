КВЦ «Патриот» присоединился к акции «Экологический субботник» 

В мероприятии приняли участие сотрудники Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и члены их семей.
В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, коллектив Конгрессно-выставочного центра «Патриот» провёл «Экологический субботник», присоединившись к акции, которая прошла на кануне в соединениях и воинских частях Министерства обороны России.
В мероприятии приняли участие сотрудники Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и члены их семей. Они провели уборку территории, прилегающей к выставочным павильонам, привели в порядок газоны, пешеходные дорожки, дополнительно высадили 51 ель.
Конгрессно-выставочный центр «Патриот» заслуженно становится любимым местом отдыха военнослужащих Министерства обороны России, жителей Москвы, Подмосковья и гостей столицы. С начала весеннего сезона территорию парка уже посетило несколько десятков тысяч человек, а с приходом тёплой и комфортной погоды количество посетителей будет только расти.