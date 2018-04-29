Ковидити попросила Овсянникова выделить помещение греческой общине

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди обратилась к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову с просьбой выделить помещение греческой общине города. Об этом она сообщила в ходе II Всероссийского межнационального молодежного фестиваля «Крымский маяк».

"Нам очень хочется, чтобы греческое общество Севастополя находилось не в подвальном помещении, и чтобы власть Севастополя услышала пожелания всех русских греков, живущих в Севастополе, и на ближайшем заседании рассмотрела вопрос о выделении греческому обществу достойного помещения. Я уверена, что губернатор имеет достаточно сил для решения этого вопроса", — сказал Ковитиди.

Кроме того, сенатор высказала возмущение действиям правительства Греции, которая отказывает жителям Крыма, в том числе представителям греческой общины, в выдаче виз.

"Я уверена, что греческое правительство, парламент Греции найдет в себе силы услышать патриотов Греции, эллинофилов и решить вопрос с предоставлением виз крымчанам. В прошлом году достаточно большое количество детей должно было ехать в Грецию — ни один ребенок не поехал по причине того, что крымчанам не открывали визы. Сегодня русские греки, крымчане, эллинофилы не могут поехать в Грецию из-за позорной санкционной политики Евросоюза. Визы открывают соотечественникам итальянское посольство, немецкое посольство, испанское посольство — все члены ЕС. Только Греция сегодня почему-то не протягивает руку своим соотечественникам. Этот вопрос должен быть решен", — подчеркнула она.