Авария на трубопроводе привела к ограничению движения в Невском районе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 апреля. / ТАСС /. Движение транспорта в Невском районе Санкт-Петербурга ограничено из-за аварии на трубопроводе, отопление более чем 20 зданий на время ремонтных работ переведено на резервную схему. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.

Как следует из видео, опубликованного очевидцами, фонтан горячей воды высотой около 25 метров затопил часть Шлиссельбургского проспекта в Невском районе Петербурга.

"В 13:30 мск обнаружено вытекание теплоносителя на трубопроводе диаметром 500 мм компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по адресу Шлиссельбургский пр., 39, к. 1. В целях безопасности и скорейшего устранения технологического нарушения ограничено движение по одной полосе по Шлиссельбургскому пр. В зоне работ [находятся] 22 здания", — сказали в комитете.

Как уточнили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», теплоснабжение потребителей организовано по резервной схеме, горячее водоснабжение подается в штатном режиме. По данным комитета, ремонтные работы начаты в 14:00 мск, по нормативу завершить их необходимо утром 30 апреля, однако в компании заверили, что приложат все усилия для завершения работ раньше.

Проблема аварийности на сетях тепло— и водоснабжения, которая особенно обострилась в Санкт-Петербурге в последнее время, связана с недостаточным количеством выделяемых средств на их обслуживание, поясняли ТАСС ранее в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В частности, власти отмечали, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» (25% акций принадлежат городу, 75% — ТГК-1 ) систематически недофинансирует свою инвестиционную программу. При этом в пресс-службе ТГК-1 ТАСС ранее объясняли, что решение проблемы надежности сетей компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» существенно осложняется неплатежами и задолженностью за теплоэнергию.