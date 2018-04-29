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Авария на трубопроводе привела к ограничению движения в Невском районе Петербурга
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Авария на трубопроводе привела к ограничению движения в Невском районе Петербурга 

ТАСС 23 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта в Невском районе Санкт-Петербурга ограничено из-за аварии на трубопроводе, отопление более чем 20 зданий на время ремонтных работ переведено на резервную схему. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.
Как следует из видео, опубликованного очевидцами, фонтан горячей воды высотой около 25 метров затопил часть Шлиссельбургского проспекта в Невском районе Петербурга.
"В 13:30 мск обнаружено вытекание теплоносителя на трубопроводе диаметром 500 мм компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по адресу Шлиссельбургский пр., 39, к. 1. В целях безопасности и скорейшего устранения технологического нарушения ограничено движение по одной полосе по Шлиссельбургскому пр. В зоне работ [находятся] 22 здания", — сказали в комитете.
Как уточнили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», теплоснабжение потребителей организовано по резервной схеме, горячее водоснабжение подается в штатном режиме. По данным комитета, ремонтные работы начаты в 14:00 мск, по нормативу завершить их необходимо утром 30 апреля, однако в компании заверили, что приложат все усилия для завершения работ раньше.
Проблема аварийности на сетях тепло— и водоснабжения, которая особенно обострилась в Санкт-Петербурге в последнее время, связана с недостаточным количеством выделяемых средств на их обслуживание, поясняли ТАСС ранее в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. В частности, власти отмечали, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» (25% акций принадлежат городу, 75% — ТГК-1) систематически недофинансирует свою инвестиционную программу. При этом в пресс-службе ТГК-1 ТАСС ранее объясняли, что решение проблемы надежности сетей компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» существенно осложняется неплатежами и задолженностью за теплоэнергию.
Власти Петербурга в лице подконтрольному городу ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» и ТГК-1 обсуждают способы решения проблемы, одним из вариантов рассматривается создание в городе одной теплоснабжающей и одной теплогенерирующей компании, для чего сторонам необходимо произвести обмен активами. Сделка с различными вариантами обмена и покупки обсуждается на протяжении четырех лет.
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