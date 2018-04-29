Ещё
Георгий Барминов назначен министром спорта и молодежной политики Кировской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Георгий Барминов назначен министром спорта и молодежной политики Кировской области 

Vyatka-grad.ru 24 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Васильев.
Георгий Барминов назначен на государственную должность министра спорта и молодежной политики. Назначение произошло по результатам квалификационного отбора. До этого Барминов был исполняющим обязанности министра.
Решение о проведении квалификационного отбора на должность министра спорта и молодежной политики было принято по инициативе главы региона. Для участия в отборе подали заявления шесть кандидатов. Они подготовили письменную работу, посвященную отраслевой проблематике, приняли участие в тестировании на знание законодательства, прошли оценку лидерских качеств и управленческих способностей.
По итогам отбора квалификационная комиссия приняла решение в пользу кандидатуры Георгия Барминова, который с октября 2016 года занимал должность исполняющего обязанности министра спорта и молодёжной политики.
Справка
Георгий Андреевич Барминов в 2006 году окончил Вятский государственный гуманитарный университет. В 2013 году в ВятГУ прошел профессиональную переподготовку по менеджменту в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Трудовую деятельность начал еще в студенческие годы воспитателем Всероссийского детского центра «Орленок».
После окончания университета работал в ОАО «ТГК-5», позднее — в ВятГГУ начальником информационно-маркетингового отдела.
В 2010 году он возглавил вновь созданное государственное учреждение сферы молодежной политики «Центр международного сотрудничества», далее реорганизованное в «Центр культуры и туризма Кировской области».
В 2016 году Георгий Андреевич был назначен заместителем министра образования региона — начальником управления молодежной политики.
В период с 2009 по 2015 годы входил в I и II созывы Общественной палаты Кировской области.
В 2009 году награжден Премией Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, в 2012 году стал лауреатом высшей награды сферы молодежной политики региона — премии «Молодежь Вятского края», в 2017 году возглавлял делегацию Кировской области на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
За высокие достижения в трудовой деятельности Георгий Барминов был отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации, почетными грамотами и благодарностями органов государственной власти и местного самоуправления Кировской области.
Фото — nashaspravka.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Никита Белых пожаловался на отсутствие телевизора в СИЗО В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги прохождения сезона пиковых нагрузок на сети и обозначили задачи на 2018-2019 годы В Кирове пропала 7-летняя девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами497
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно35
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына58
Трамп обвинил Путина в хаосе112
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ178
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение