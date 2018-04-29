Георгий Барминов назначен министром спорта и молодежной политики Кировской области

Георгий Барминов назначен на государственную должность министра спорта и молодежной политики. Назначение произошло по результатам квалификационного отбора. До этого Барминов был исполняющим обязанности министра.

Решение о проведении квалификационного отбора на должность министра спорта и молодежной политики было принято по инициативе главы региона. Для участия в отборе подали заявления шесть кандидатов. Они подготовили письменную работу, посвященную отраслевой проблематике, приняли участие в тестировании на знание законодательства, прошли оценку лидерских качеств и управленческих способностей.

По итогам отбора квалификационная комиссия приняла решение в пользу кандидатуры Георгия Барминова, который с октября 2016 года занимал должность исполняющего обязанности министра спорта и молодёжной политики.

Справка

Георгий Андреевич Барминов в 2006 году окончил Вятский государственный гуманитарный университет. В 2013 году в ВятГУ прошел профессиональную переподготовку по менеджменту в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Трудовую деятельность начал еще в студенческие годы воспитателем Всероссийского детского центра «Орленок».

После окончания университета работал в ОАО «ТГК-5», позднее — в ВятГГУ начальником информационно-маркетингового отдела.

В 2010 году он возглавил вновь созданное государственное учреждение сферы молодежной политики «Центр международного сотрудничества», далее реорганизованное в «Центр культуры и туризма Кировской области».

В 2016 году Георгий Андреевич был назначен заместителем министра образования региона — начальником управления молодежной политики.

В период с 2009 по 2015 годы входил в I и II созывы Общественной палаты Кировской области

В 2009 году награжден Премией Президента РФ по поддержке талантливой молодежи, в 2012 году стал лауреатом высшей награды сферы молодежной политики региона — премии «Молодежь Вятского края», в 2017 году возглавлял делегацию Кировской области на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

За высокие достижения в трудовой деятельности Георгий Барминов был отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации, почетными грамотами и благодарностями органов государственной власти и местного самоуправления Кировской области.

Фото — nashaspravka.ru