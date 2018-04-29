Лемурийцы и другие человеческие расы, которые исчезли

Человеческая история — это непрерывная чреда появления и гибели народов и государств. Тем не менее, если данный процесс можно объяснить с исторической точки зрения, то исчезновение целых рас, является событием экстраординарным.

Сколько на Земле рас?

Каждый образованный человек отлично знает, что сегодня на планете существует пять рас людей: европеоиды, негроиды, монголоиды, австралоиды и американоиды. В то же время согласно данным Большого Советского Энциклопедического Словаря, на земном шаре известно более тридцати различных человеческих рас, среди которых ученые выделяют также древние и реликтовые расы, не дожившие до наших дней. На сегодняшний день с лица планеты исчезли: гримальдийская, кроманьонская, Барма-Гранде, шанселядская, оберкассельская, брюннская, брюнн-пржедмостская, ориньякская и солютрейская расы людей. Тем не менее, наибольший интерес для исследователей представляют, те народы, чье существование не признано официальной наукой, но подтверждено археологическими данными.

Раса исполинов

Священные тексты большинства духовных и религиозных учений мира содержат упоминания о существовании в древности расы великанов. Данные летописные источники подтверждаются многочисленными археологическими находками, свидетельствующими в пользу существования исполинов. Сложно сказать, чем не угодили великаны современным ученым, однако официальная наука до сих пор не только не признает их существование. Мало того во всем мире идет активное уничтожение вещественных доказательств их существования на планете. В США штате Невада скелеты великанов долгое время были размещены в музее, а местные индейцы водили всех желающих на кладбища исполинов. Но, затем местные власти неожиданно собрали и уничтожили уникальные скелеты. Данный факт под присягой был подтвержден ими в суде. В России племена великанов обитали в районе Карелии и в Забайкалье на границе с Китаем . Об этом свидетельствуют не только археологические находки гигантских костей, но и характерные названия местных топонимов.

Раса людей-змей

Не меньший интерес представляет раса людей-змей, особо почитаемая в Юго-Восточной Азии. Народы, населяющие этот регион планеты, сохранили немало преданий о людях-змеях, живших в пещерах и подземельях горных районов Земли. По преданию род Будды Гаутамы, основателя Буддизма, произошел от династии людей-змей. Первый император Китая Цинь Шихуанди, также вел свой род от человека-дракона. Согласно древним легендам существа с торсом человека и змеиной нижней частью туловища управляли Афинами. Историкам хорошо известен рисунок на древнегреческой амфоре, изображающей первого царя Аттики Кекропса, чье существование не вызывает сомнений. Этот человек по описанию греческих философов до пояса был обычным человеком, но ниже у него извивались два змеиных хвоста. Согласно историческим хроникам Кекропс основал в Греции двенадцать городов и построил Акрополь в Афинах. В Австралии до сих пор существует предание о городе гигантских людей-кобр живущих в так называемых «Черных горах».

Лемурийцы жили на острове Пасхи

Не прекращаются споры о существовании древних рас землян, не переживших всемирного потопа. Исследователи называют: Атлантов, Гиперборейцев и Лемурийцев. О первых двух народах, кроме летописных источников не осталось никаких физических артефактов. В то же время портрет лемурийцев можно увидеть и сегодня. По мнению этнографов, ими являются истуканы острова Пасхи. Во время раскопок каменных фигур, занесенных землей на 5-6 метров, выяснилось, что истуканы имеют ноги. С помощью научных методов, ученые установили, с какой скоростью в этой части планеты происходит рост почвы. Достаточно точно было определено время установки статуй. Оно совпало со временем погружения в океан древнего материка Лемурии, от которого над водой остались возвышенности известные как острова Полинезии и Микронезии.