Михельсон: «Новатэк» планирует завершить FEED «Арктик СПГ-2» в ноябре

"Новатэк" планирует завершить подготовку FEED проекта «Арктик СПГ-2» в ноябре и принять инвестиционное решение по строительству перевалочного СПГ-терминала на Камчатке в третьем-четвертом квартале нынешнего года, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон

"Я своим партнерам потенциальным (японским — ред.) тоже сказал, что если «Арктик СПГ-2» мы FEED заканчиваем где-то в ноябре, по Камчатке мы стремимся принять инвестиционное решение в третьем, не позже четвертого квартала. Пусть определяются", — сказал он.

При этом Михельсон добавил, что в качестве мер государственной поддержки для проекта СПГ-терминала на Камчатке рассматривается привязка его к территории опережающего экономического развития.