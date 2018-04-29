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Михельсон: «Новатэк» планирует завершить FEED «Арктик СПГ-2» в ноябре
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Михельсон: «Новатэк» планирует завершить FEED «Арктик СПГ-2» в ноябре 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
"Новатэк" планирует завершить подготовку FEED проекта «Арктик СПГ-2» в ноябре и принять инвестиционное решение по строительству перевалочного СПГ-терминала на Камчатке в третьем-четвертом квартале нынешнего года, сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон.
"Я своим партнерам потенциальным (японским — ред.) тоже сказал, что если «Арктик СПГ-2» мы FEED заканчиваем где-то в ноябре, по Камчатке мы стремимся принять инвестиционное решение в третьем, не позже четвертого квартала. Пусть определяются", — сказал он.
При этом Михельсон добавил, что в качестве мер государственной поддержки для проекта СПГ-терминала на Камчатке рассматривается привязка его к территории опережающего экономического развития.
"Там есть территория опережающего развития. Хорошее совещание провел господин (вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий — ред.) Трутнев. Кстати, он хочет в Петропавловске-Камчатском на следующей неделе провести совещание по рассмотрению этого инвестиционного проекта. Есть одна маленькая законодательная тонкость — ТОРы написаны так, что они могут существовать только на суше. Так как у нас перевалочный центр, Минвосток уже инициировал поправки к закону, я думаю, внесут поправки, чтобы наш проект тоже мог находиться в рамках ТОР", — отметил Михельсон.
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