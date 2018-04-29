Уйгуры: как этот народ появился в России

По данным последней переписи населения, состоявшейся в 2010 году, в России проживают около 4 тысяч уйгуров. В основном, их предки попали в нашу страну в конце XIX — первой половине XX века при весьма драматичных обстоятельствах.

Они были вынуждены бежать с родной земли в соседние государства. Этот народ оказался разменной монетой в большой геополитической игре, которую ведут на Евразийском континенте две супердержавы: Россия и Китай . Все попытки уйгуров самостоятельно строить свое будущее разбились об интересы более влиятельных государств.

Кто они такие?

Уйгуры — тюркоязычный народ, основная часть которого проживает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Эту территорию, расположенную на западе КНР, также называют Восточным Туркестаном (Западным Туркестаном раньше именовали Среднюю Азию).

Туркмении, Турции, Согласно официальным данным, в Китае насчитывается около 11 миллионов уйгуров. Еще примерно 400 тысяч представителей этого народа населяют другие государства. Из них порядка 238 тысяч человек живут в Казахстане , еще 50 тысяч — в Киргизии . Есть они в Узбекистане Саудовской Аравии и России.

Уйгуры являются национальными меньшинствами во всех вышеперечисленных странах. А ведь так было не всегда. Этот древний народ за свою долгую историю создал десять государств, одно из которых — Уйгурский каганат (VIII-IX века) — занимало огромную территорию, простиравшуюся от степей современного Казахстана до Кореи

В различных исторических памятниках этноним «уйгур» встречается с начала нашей эры. Этот народ образовался в результате смешения и ассимиляции различных тюркских и монгольских племен, осевших в оазисах пустыни Такла-Макан.

Древняя история не могла не отразиться на культуре. Уже в VI веке уйгуры имели собственную письменность, которую заимствовали многие соседние тюркские племена, а также монголы и маньчжуры. Именно уйгурский алфавит использовали в Золотой Орде при составлении различных документов, так поступали и в государстве Тимуридов.

Первоначально религией уйгуров был шаманизм, затем среди них распространилось манихейство — синкретическое учение, которое сочетает в себе традиции раннего христианства и зороастризма. Некоторые представители этого народа переняли буддизм от соседей, но в X веке среди уйгуров началось распространение ислама, который быстро вытеснил все остальные религии.

Искусство и традиции уйгуров

Живя в оазисах пустыни Такла-Макан, через которые проходил Великий шелковый путь из Китая в Европу, уйгуры занимались торговлей, земледелием и животноводством. Несмотря на то, что представители этого народа создали монументальные памятники архитектуры, талантливые литературные произведения, внесли свой вклад в музыкальную культуру Азии, особый интерес вызывает традиционная миниатюрная живопись уйгуров.

Эту уникальную технику изобразительного искусства переняли многие соседние этносы. Даже Тебризская школа миниатюры, расположенная в Иране , возникла на основе традиционной уйгурской живописи.

Непростые условия жизни в пустыне заставили людей создавать своеобразные общины, которые называются «оттуз огул», что переводится как «тридцать джигитов». Их не обязательно 30. Просто изначально примерно столько семей проживало в каждом оазисе. Члены такой общины должны заботиться друг о друге, помогать и поддерживать в любых ситуациях.

Длинными осенними и зимними вечерами участники «оттуз огул» традиционно собирались вместе на вечерах отдыха, которые назывались «мяшряп». Люди веселились, пели, танцевали. Такое совместное времяпрепровождение сплачивало членов общины.

После трагических событий 1997 года в Кульдже китайские власти официально запретили проведение мяшряпов, поскольку заподозрили участников этих собраний в сепаратизме.

Заложники «большой игры»

Практически вся история уйгуров — это противостояние грозным соседям, наиболее воинственными из которых были китайцы, маньчжуры и монголы. Еще две тысячи лет назад представители империи Хань захватили территорию Восточного Туркестана, чтобы обеспечить безопасность своих караванов, направлявшихся по Великому шелковому пути.

Китайские гарнизоны в оазисах Такла-Макана появились в I веке нашей эры. И в настоящее время уйгуры стремятся обрести государственную независимость, их не устраивает статус автономии в составе КНР.

Однако большинство государств, не желая ссориться с Китаем, предпочитают не упоминать об этой проблеме. Не исключено, что уйгурский вопрос специально поднимают западные СМИ, чтобы рассорить Россию с влиятельным восточным соседом. Это крайне навредит геополитическим интересам нашей страны в Азии, особенно если учесть то значение, которое придается Шанхайской организации сотрудничества , созданной в 2001 году.

В процессе борьбы уйгуры то обретали независимость, то снова ее теряли. В 1760 году территорию Восточного Туркестана захватили войска империи Цин. Они создали здесь провинцию Синьцзян, которую постоянно тревожили народные бунты и волнения. Официальный Пекин не только направил на земли мятежных уйгуров внушительные войска, но и активно поощрял переселение в Синьцзян китайцев, а также солонов и представителей народности сибо — родственных маньчжурам племен.

Тактика китайского правительства проста: власти КНР стремятся ассимилировать уйгуров, со временем превратив их в часть большого этноса Поднебесной, объединившего множество народов. Понимая это, коренные жители Восточного Туркестана отчаянно держатся за свою религию и традиции — все, что отличает их от китайцев. Поэтому браки с иноверцами среди уйгуров часто порицаются и в XXI веке.

Бежали в Среднюю Азию и Россию

Очередное антикитайское восстание вспыхнуло в Синьцзяне в 1864 году. Следующие 10 лет на территории провинции, народ которой объявил о национальном суверенитете, существовало исламское государство Йеттишар. Поддержку уйгурам в их стремлении к независимости оказали Британия и Турция — активные участники большой геополитической игры, развернувшейся на просторах Евразии в XVIII-XIX веках.

Однако Россия, боровшаяся с Британией за влияние в Азии всеми возможными способами, решила, что хорошие отношения с Китаем важнее национального самоопределения уйгурских племен. Русские даже снабдили зерном наступавшие войска генерала Цзо Цзунтана, тем самым помогли китайцам совершить непростой переход через пустынные земли.

Армия Поднебесной жестоко покарала уйгурских бунтовщиков, вырезая их целыми семьями. Некоторые повстанцы смогли бежать в соседние государства Средней Азии и Россию, спасаясь от китайцев. Так, в конце XIX века первые уйгуры оказались в нашей стране.

Но этот народ не оставил попытки бороться за независимость. В 1932 году в Синьцзяне снова вспыхнуло восстание, в результате которого была создана Восточно-Туркестанская исламская республика. Власти СССР даже планировали официально признать это государство, но опять геополитические интересы взяли верх. А китайцы сумели вернуть контроль над мятежной провинцией.

Еще одной попыткой обрести независимость была Восточно-Туркестанская революционная республика, возникшая в 1944 году. Китайцы даже были вынуждены признать автономию уйгуров под давлением мировой общественности. После создания в Синьцзяне коммунистической партии Москва планировала поддержать единомышленников в их стремлении к национальному самоопределению. Но все изменилось в 1949 году, когда всем стала очевидна победа коммунистов в борьбе за власть в Поднебесной. Власти СССР в очередной раз решили, что союз с Китаем важнее.

В первой половине XX века многие уйгуры также вынуждены были бежать из родных мест, спасаясь от гонений. Часть из них оказалась в России.