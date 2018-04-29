Святителю Руси: стало известно, когда в Самаре откроют памятник князю Владимиру

В областной столице возле Софийского собора на четвертой очереди набережной увековечат память святого князя Владимира . Монумент установят 6 мая.

Об этом сообщила руководитель департамента градостроительства мэрии Самары Елена Бондаренко во время выездного мероприятия городской думы на площадку ремонта набережной у Ладьи.

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Высота самой скульптуры князя 4 м, вместе с постаментом — около 6 м. В правой руке святитель Руси держит православный крест.

Владимир Святославович (960-1015) — киевский князь, который сделал христианство государственной религией. По преданию, Владимир крестился в Херсонесе. Сейчас это территория Севастополя

—Памятник князю Владимиру установят за счет инвестора, — уточнили в мэрии Самары. Сейчас рабочие подготавливают фундамент для скульптуры.

Монумент крестителю Руси станет одной из доминант отремонтированной четвертой очереди набережной. Все работы здесь, по словам Елены Бондаренко, должны закончиться к 16 мая.

—Архитекторы-проектировщики широко использовали природные материалы. Они старались, чтобы после реконструкции набережная соответствовала первоначальному замыслу — максимум естественного в городском ландшафте, — пояснила Елена Бондаренко