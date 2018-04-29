Ещё
Бедная мама была чуть не в слезах, когда ее дочь спрашивала печеньку, а она платила по счетам…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бедная мама была чуть не в слезах, когда ее дочь спрашивала печеньку, а она платила по счетам… 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Много лет назад, когда моей дочери было около трех лет, мы должны были оплатить счет за электричество. Иначе, нам бы обрезали его в конце рабочего дня. Я уже чувствовала ужас, потому что я только что заложила последние украшения, плюс огромное количество компакт-дисков и CD-проигрыватель и некоторые другие вещи, чтобы достать деньги для оплаты счета.
Мы вышли из ломбарда с достаточной суммой денег для оплаты. Когда мы с дочкой вошли в компанию, там стоял автомат огромных домашних печений. Он собирал деньги для местной благотворительной организации для животных, каждое печенье стоило $3. Дело было в начале 1990-х годов, поэтому 3 доллара тогда было гораздо больше, чем сейчас.
Конечно, моя дочь начала спрашивать, куплю ли я ей одно печенье, и 3-летнему ребенку было совершенно не понять того, что денег на это просто нет. Пока мы ждали своей очереди, она все просила и просила.
Когда я уже подошла к окошку оплаты, на моих глазах были слезы. Я оплачиваю счет и подтверждаю, что свет нам не отключат, а дочка все еще дергает мой рукав рубашки и просит. Я беру квитанцию и уже собираюсь уходить, когда человек за прилавком тихо кладет 5 долларов на прилавок и толкает их ко мне. Я возвращаю их, объясняя, что я оплатила все верно, без сдачи. На что мужчина улыбнулся и сказал: «Держу пари, ей больше понравится с арахисовым маслом.»
Тогда я расплакалась, взяла деньги и купила малышке печенье. Подошла, чтобы отдать кассиру его сдачу, но он замахал руками и не взял. Тогда мы оставили эти деньги на пожертвования в приюты для животных, и пошли домой, думая о людях в тысячу раз, чем раньше.
Карельские вести: последние новости
Роспотребнадзор запустит горячую линию по заболеваниям от клещей В G7 заявили о готовности диалога с Россией В Берлин нагрянула «черная смерть», немцы в восторге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами504
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно40
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына58
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ190
Трамп обвинил Путина в хаосе112
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение