Бедная мама была чуть не в слезах, когда ее дочь спрашивала печеньку, а она платила по счетам…

Много лет назад, когда моей дочери было около трех лет, мы должны были оплатить счет за электричество. Иначе, нам бы обрезали его в конце рабочего дня. Я уже чувствовала ужас, потому что я только что заложила последние украшения, плюс огромное количество компакт-дисков и CD-проигрыватель и некоторые другие вещи, чтобы достать деньги для оплаты счета.

Мы вышли из ломбарда с достаточной суммой денег для оплаты. Когда мы с дочкой вошли в компанию, там стоял автомат огромных домашних печений. Он собирал деньги для местной благотворительной организации для животных, каждое печенье стоило $3. Дело было в начале 1990-х годов, поэтому 3 доллара тогда было гораздо больше, чем сейчас.

Конечно, моя дочь начала спрашивать, куплю ли я ей одно печенье, и 3-летнему ребенку было совершенно не понять того, что денег на это просто нет. Пока мы ждали своей очереди, она все просила и просила.

Когда я уже подошла к окошку оплаты, на моих глазах были слезы. Я оплачиваю счет и подтверждаю, что свет нам не отключат, а дочка все еще дергает мой рукав рубашки и просит. Я беру квитанцию и уже собираюсь уходить, когда человек за прилавком тихо кладет 5 долларов на прилавок и толкает их ко мне. Я возвращаю их, объясняя, что я оплатила все верно, без сдачи. На что мужчина улыбнулся и сказал: «Держу пари, ей больше понравится с арахисовым маслом.»

Тогда я расплакалась, взяла деньги и купила малышке печенье. Подошла, чтобы отдать кассиру его сдачу, но он замахал руками и не взял. Тогда мы оставили эти деньги на пожертвования в приюты для животных, и пошли домой, думая о людях в тысячу раз, чем раньше.