Европа пригрозила США «тройным ударом» по джинсам, виски и мотоциклам

Если США введут пошлины на товары из ЕС , им грозит «тройной удар». С таким предупреждением выступила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мальмстрем не исключила обращения во Всемирную торговую организацию , мер по поддержке европейских производителей и пошлин на американские товары. Речь идет об апельсиновом соке, джинсах, виски и мотоциклах.

По словам еврокомиссара, пока Брюссель делает ставку на продолжение переговоров и надеется на «диалог на высоком уровне». Европы будет вынуждена принять меры, если Вашингтон не откажется от идеи введения пошлин.

Ранее США поставили Европу и Канаду перед ультиматумом в «торговой войне»: либо страны соглашаются на квоты со стороны американских властей, либо против продукции этих стран будут введены жесткие таможенные пошлины.

Согласно подписанному Трампом указу, импортные пошлины вводятся на на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. Некоторые страны, включая европейские государства и Канаду, получили отсрочку.