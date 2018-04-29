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Европа пригрозила США «тройным ударом» по джинсам, виски и мотоциклам
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Европа пригрозила США «тройным ударом» по джинсам, виски и мотоциклам 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Если США введут пошлины на товары из ЕС, им грозит «тройной удар». С таким предупреждением выступила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Мальмстрем не исключила обращения во Всемирную торговую организацию, мер по поддержке европейских производителей и пошлин на американские товары. Речь идет об апельсиновом соке, джинсах, виски и мотоциклах.
По словам еврокомиссара, пока Брюссель делает ставку на продолжение переговоров и надеется на «диалог на высоком уровне». Европы будет вынуждена принять меры, если Вашингтон не откажется от идеи введения пошлин.
Ранее США поставили Европу и Канаду перед ультиматумом в «торговой войне»: либо страны соглашаются на квоты со стороны американских властей, либо против продукции этих стран будут введены жесткие таможенные пошлины.
Согласно подписанному Трампом указу, импортные пошлины вводятся на на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. Некоторые страны, включая европейские государства и Канаду, получили отсрочку.
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