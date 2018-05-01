Ядовитые гусеницы атаковали Лондон 

Власти Лондона предупредили о том, что в городе началось нашествие ядовитых гусениц, передает сетевое издание m24.ru.
Жителей столицы Великобритании призвали не прикасаться к ним и беречь от контакта домашних животных.
Предупреждение касается личинок дубового шелкопряда. Тело гусениц покрыто волосками с ядом, который вызывает сыпь на теле, тошноту и приступы астмы.
В Королевском лесном сообществе сообщили, что на дубах в городских парках есть гнезда шелкопряда. Специальные службы развешивают ловушки для насекомых, сообщает Daily Star.