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Ядовитые гусеницы атаковали Лондон
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Ядовитые гусеницы атаковали Лондон 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Метеовести
Власти Лондона предупредили о том, что в городе началось нашествие ядовитых гусениц, передает сетевое издание m24.ru.
Жителей столицы Великобритании призвали не прикасаться к ним и беречь от контакта домашних животных.
Предупреждение касается личинок дубового шелкопряда. Тело гусениц покрыто волосками с ядом, который вызывает сыпь на теле, тошноту и приступы астмы.
В Королевском лесном сообществе сообщили, что на дубах в городских парках есть гнезда шелкопряда. Специальные службы развешивают ловушки для насекомых, сообщает Daily Star.
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