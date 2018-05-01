Ядовитые гусеницы атаковали Лондон

Власти Лондона предупредили о том, что в городе началось нашествие ядовитых гусениц, передает сетевое издание m24.ru

Жителей столицы Великобритании призвали не прикасаться к ним и беречь от контакта домашних животных.

Предупреждение касается личинок дубового шелкопряда. Тело гусениц покрыто волосками с ядом, который вызывает сыпь на теле, тошноту и приступы астмы.