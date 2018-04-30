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Митрополит рассказал, почему православные и католики не могут объединиться
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Митрополит рассказал, почему православные и католики не могут объединиться 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Православная и Католическая церкви не будут объединяться по причине многих накопившихся за тысячелетнюю историю их раздельного существования противоречий и разногласий, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Комментируя в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале Россия-24 недавнее заявление патриарха Константинопольского Варфоломея о неизбежности объединения двух ветвей христианства, иерарх Русской церкви выразил несогласие с такой точкой зрения.
"Я не разделяю эту позицию на основании вполне реалистичного анализа ситуации в поместных православных церквах и ситуации в православно-католическом диалоге. Несмотря на то, что основы нашей веры одинаковые, и Символ веры у нас почти одинаковый, у католиков иное представление об исхождении Святого Духа — это во-первых. А во-вторых, за уже почти тысячелетнюю историю раздельного существования у нас накопилось очень много противоречий и разногласий", — сказал митрополит Иларион.
Например, некоторые лица, в Католической церкви признанные святыми, в Русской православной церкви считаются еретиками или гонителями православия. «Католики говорят о возможной канонизации кардинала Степинаца. Этот кардинал был хорватом, в Католической церкви он почитается как святой. Но по мнению Сербской православной церкви, в годы Второй мировой войны кардинал прямым и непосредственным образом участвовал в геноциде сербов», — сказал иерарх РПЦ.
Митрополит Иларион привел ряд других аргументов, показывающих, почему объединение Церквей в обозримой перспективе не предвидится. В их числе — многократные попытки навязывания православным унии, которые предпринимали католики во времена крестовых походов, а также современная активная антиправославная деятельность униатов на Украине.
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