Митрополит рассказал, почему православные и католики не могут объединиться

МОСКВА , 30 апр — РИА Новости . Православная и Католическая церкви не будут объединяться по причине многих накопившихся за тысячелетнюю историю их раздельного существования противоречий и разногласий, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Комментируя в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале Россия-24 недавнее заявление патриарха Константинопольского Варфоломея о неизбежности объединения двух ветвей христианства, иерарх Русской церкви выразил несогласие с такой точкой зрения.

"Я не разделяю эту позицию на основании вполне реалистичного анализа ситуации в поместных православных церквах и ситуации в православно-католическом диалоге. Несмотря на то, что основы нашей веры одинаковые, и Символ веры у нас почти одинаковый, у католиков иное представление об исхождении Святого Духа — это во-первых. А во-вторых, за уже почти тысячелетнюю историю раздельного существования у нас накопилось очень много противоречий и разногласий", — сказал митрополит Иларион.

Например, некоторые лица, в Католической церкви признанные святыми, в Русской православной церкви считаются еретиками или гонителями православия. «Католики говорят о возможной канонизации кардинала Степинаца. Этот кардинал был хорватом, в Католической церкви он почитается как святой. Но по мнению Сербской православной церкви, в годы Второй мировой войны кардинал прямым и непосредственным образом участвовал в геноциде сербов», — сказал иерарх РПЦ.