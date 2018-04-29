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Митрополит Иларион: объединение католиков и православных в ближайшем будущем невозможно
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Митрополит Иларион: объединение католиков и православных в ближайшем будущем невозможно 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Православная и Католическая церкви не смогут объединиться в обозримом будущем из-за многовековых противоречий, заявил в воскресенье председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».
"Несмотря на то, что основы нашей веры одинаковые, и символ веры у нас почти одинаковый, у католиков иное представление об исхождении Святого Духа — это во-первых. А во-вторых, за уже почти тысячелетнюю историю раздельного существования у нас накопилось очень много противоречий и разногласий", — сказал он.
Комментируя заявление патриарха Константинопольского Варфоломея о неизбежности объединения двух ветвей христианства, иерарх Русской Православной церкви выразил несогласие с такой точкой зрения. «Я не разделяю эту позицию на основании вполне реалистичного анализа ситуации в поместных православных церквах и ситуации в православно-католическом диалоге», — отметил глава ОВЦС.
По его словам, есть ряд проблем по вопросу признания святыми некоторых лиц Католической церкви, которые считаются еретиками или гонителями. «Католики говорят о возможной канонизации кардинала Степинаца. Этот кардинал был хорватом, в Католической церкви он почитается как святой. Но по мнению Сербской Православной церкви, в годы Второй мировой войны кардинал прямым и непосредственным образом участвовал в геноциде сербов», — подчеркнул митрополит Иларион.
Он привел ряд других аргументов, показывающих, почему объединение Церквей в обозримой перспективе не предвидится. В их числе — многократные попытки навязывания православным унии, которые предпринимали католики во времена Крестовых походов, а также современная активная антиправославная деятельность униатов на Украине.
Поведенческий кодекс священнослужителей
Священнослужители, которые не соблюдают поведенческий кодекс, должны подумать о смене профессии, заявил митрополит Волоколамский Иларион.
"Есть определенный кодекс поведения священнослужителя, который он должен соблюдать. Если он его не соблюдает, значит, либо его образ жизни несовместим с его профессией, и тогда ему надо подумать о смене профессии, либо он согрешил, и тогда он должен принести покаяние перед своим епископом и перед церковью", — сказал он.
Комментируя историю о священнике, спевшем «Мурку» в одном из московских приходов, глава ОВЦС отметил, что данный священнослужитель «не должен был находиться в Москве, пьянствовать и распевать блатные песни. Само поведение священника является неподобающим и дальнейшую его судьбу должен решить правящий архиерей».
Митрополит Иларион добавил, что священник должен всегда быть на высоте, в частности, он никогда не должен появляться в публичном пространстве пьяным, ругаться матом и исполнять блатные песни.
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