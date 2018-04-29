Около 200 деревьев и кустарников высадили в сквере в Химках

В сквере «Большая медведица» в подмосковных Химках в ходе благоустройства посадили порядка 200 деревьев, в работах по озеленению приняли участие около 50 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Площадкой для проведения акции стала зона отдыха недалеко от дома №4 по улице Маяковского, которая была благоустроена в прошлом году. Название «Большая медведица» скверу дали из-за необычного освещения, которое по форме своей напоминает созвездие.

«Участие в акции приняли более 50 человек, часть из которых — ветераны Великой Отечественной войны. В сквере «Большая медведица» было высажено порядка 200 молодых деревьев и кустарников», — говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель главы администрации городского округа Химки Игорь Панчук, сквер был создан благодаря совместному взаимодействию предпринимателей и администрации. В преддверии Дня Победы там решили посадить деревья и почтить память героев, отдавших свою жизнь ради победы.