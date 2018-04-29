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Около 200 деревьев и кустарников высадили в сквере в Химках
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Около 200 деревьев и кустарников высадили в сквере в Химках 

РИАМО 59 минут назад
Фото: Светлана Ионова
В сквере «Большая медведица» в подмосковных Химках в ходе благоустройства посадили порядка 200 деревьев, в работах по озеленению приняли участие около 50 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Площадкой для проведения акции стала зона отдыха недалеко от дома №4 по улице Маяковского, которая была благоустроена в прошлом году. Название «Большая медведица» скверу дали из-за необычного освещения, которое по форме своей напоминает созвездие.
«Участие в акции приняли более 50 человек, часть из которых — ветераны Великой Отечественной войны. В сквере «Большая медведица» было высажено порядка 200 молодых деревьев и кустарников», — говорится в сообщении.
Как пояснил заместитель главы администрации городского округа Химки Игорь Панчук, сквер был создан благодаря совместному взаимодействию предпринимателей и администрации. В преддверии Дня Победы там решили посадить деревья и почтить память героев, отдавших свою жизнь ради победы.
«Во всех муниципалитетах Подмосковья 12 мая пройдет всероссийская памятная акция «Лес Победы». В этот день на территории городского округа Химки будет высажено более 800 деревьев — каштан, акация, черемуха, липа и ясень», — добавляется в сообщении.
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