Валерий Амиров: Вихрь футбольного праздника мешает дышать студентам

Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:

Медийная картина, которую представляли землякам уральские СМИ на минувшей неделе, была довольно пестрой. Здесь и приближающиеся выборы в городскую Думу , и намеченный оппозицией митинг, место проведения которого не санкционировано властями, и не самая удачная по реализации кампания по блокированию Телеграма, приведшая к досадным проблемам с интернет-инструментарием.

На этом фоне я бы выделил два вроде бы не самых крупных, но значимых для людей события. Одно из них трагическое — убийство известного предпринимателя Павла Неверова, совершенное его сподвижником, который после этого застрелился сам. Столица Урала никогда и не позволяла снять с себя печальный титул одной из криминальных столиц страны. Но в последнее время у нас ничего подобного не случалось, а автоматные перестрелки на центральных улицах и стрельба из гранатомета по «белому» дому, казалось бы, остались в прошлом. Ан нет, все, оказывается, не так просто.

Второе событие имеет отношение к чемпионату мира по футболу. Когда нам говорят о том, какие преимущества он принесет Екатеринбургу , то как-то часто забывают о простых людях. Которым он пока что приносит одни проблемы. Возмутились студенты-заочники, им в июне сдавать сессию, а цены в гостиницах не просто поднялись, а взлетели на заоблачную высоту и ночь в отеле средненького уровня запросто может обойтись в пару месячных зарплат. Резко подорожали и гостевые квартиры. Увы, это только первые отзвуки футбольного праздника. Их будет еще много и прочувствуем мы все нюансы еще не раз и не два…

Использован скриншот видео «Чемпионат мира по футболу 2018 /Екатеринбург / Иностранные болельщики проверяют»