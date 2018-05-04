Зарабатывайте на ставках на футбол на Чемпионате мира 2018!

Примерно половина любителей футбола давным-давно поняли, что любимый ими вид спорта может приносить не только удовольствие, но и прибыль. Причем, для этого не обязательно быть спортсменом! Достаточно уметь делать ставки в интернете и знать электронный адрес сервиса, предоставляющего возможность увеличить свою прибыль за счет дополнительных опций. К числу таких порталов относится 1x-betting. Летом 2018 года запланировано проведение Чемпионата мира по футболу на территории России . Соответственно, футбольные болельщики смогут поставить и выиграть солидные деньги на матчах, участие в которых принимают любимые команды. А, применив промокод 1xbet, помимо основного выигрыша также можно получить дополнительную прибыль.

Спецпредложения для поклонников спортивных ставок

1x-betting — это не букмекерская контора, а надежный помощник любого игрока. Здесь собран не только полный перечень тотализаторов, на которых можно заработать приличную сумму, но и новости, а также стратегии, использование которых позволяет направить процесс беттинга в правильное русло.

Основным преимуществом сотрудничества с 1x-betting является наличие на сайте сервиса специальных опций, направленных на обогащение игроков. К числу специальных предложений относятся промокоды, которые каждый зарегистрированный пользователь может использовать с целью увеличения объемов собственного дохода.

Как работать с промокодом?

Промокод 1xbet, предложенный в данный момент на сайте сервиса — это виртуальный купон, наличие которого дает его обладателю право на увеличение находящейся на балансе суммы. Однако наличие данного купона позволяет увеличивать далеко не все накопления, а действует лишь на приветственный бонус, который пользователь получает при регистрации. То есть сумма 6500 рублей, полученная в момент авторизации, автоматически повышается на 100% после применения промокода, превращаясь в 13 000 рублей.

Зачисление бонуса не происходит автоматически. С целью рациональной траты средств администрацией сервиса было принято решение о том, чтобы начислять бонус по промокоду лишь после того, как им будет отыграна основная сумма, проставленная в пятикратном размере экспресс-ставками.

Код, состоящий из цифровых и буквенных символов, находится под видеороликом. Чтобы активировать его действие, необходимо вставить данные в специальное поле, что и будет способствовать работе промокода.

Доступ к личному кабинету и информации, необходимой для осуществления ставок, можно получить после регистрации в личном кабинете пользователя.

Выбрать букмекерскую контору, при помощи которой можно будет сделать ставки, можно при помощи рейтинга, сформированного на сайте сервиса на основе отзывов пользователей, оставленных реальными посетителями в соответствующем разделе портала.

Источник: http://www.1x-betting.com/