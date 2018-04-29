Обзор игрового контроллера Razer Wolverine Tournament Edition

Американская компания Razer, хорошо знакомая поклонникам видеоигр и профессиональным киберспортсменам, продолжает экспериментировать с игровыми контроллерами и выпускает всё новые модели геймпадов, способных удовлетворить потребности даже самых требовательных и капризных игроков. Ранее мы уже рассказывали вам о геймпаде Razer Raiju для PlayStation 4, а сегодня речь пойдёт о контроллере Razer Wolverine Tournament Edition, разработанном эксклюзивно для Xbox One (также совместимого с персональными компьютерами под управлением Windows 10).

Обзоры железа и аксессуаров я люблю начинать с изучения упаковки. Коробка может рассказать нам многое не только об устройстве, но также и об отношении производителя к своим потребителям. Не стану скрывать: мне всегда нравилось то, как дизайнеры Razer преподносят товар потенциальному покупателю. Минимализм, граничащий с броскостью — вот как можно описать коробку с продукцией этой компании. Помимо названия на фронтальной поверхности можно заметить ярлычок, утверждающий, что геймпад был разработан специально для консолей семейства Xbox, а также напоминание о том, что в нём используется технология Razer Chroma, обеспечивающая контроллеру яркую подсветку с палитрой из 16,8 миллиона цветов.

Обратная сторона упаковки проливает свет на ряд особенностей Wolverine Tournament Edition, отличающих его от стандартных контроллеров, выпускаемых той же Microsoft . Помимо уже упомянутой подсветки, сюда можно отнести наличие четырёх дополнительных и полностью настраиваемых кнопок, оплетённого кабеля для подключения к игровой консоли или компьютеру, поддержку режима «быстрого огня», а также улучшенную эргономику корпуса с прорезиненными вставками для надёжного сцепления с ладонями игрока.

После вскрытия упаковки геймпад предстаёт перед нами во всей своей красе. В глаза сразу бросается коронная фраза производителя, нанесённая на внутреннюю поверхность упаковки: «Добро пожаловать в культ Razer». Не стану утверждать, что продукция Razer действительно является культовой, но свой след в игровой индустрии в киберспорте эта компания определённо оставила.

Прежде чем перейти к изучению контроллера, давайте посмотрим, что есть в коробке помимо него. Комплектация, надо сказать, небогатая. Мне удалось обнаружить лишь инструкцию по эксплуатации, стандартное текстовое приветствие от главы Razer, а также пару ярких переливающихся на свету наклеек в форме логотипа компании. Напомню, что в случае с тем же Razer Raiju в комплекте с контроллером поставлялся шикарный жёсткий чехол, позволяющий брать геймпад с собой на игровые чемпионаты (не забывайте, что речь у нас сейчас идёт именно о Tournament Edition модели) или же хранить его, защищая тем самым от пыли и влаги. В случае с новым контроллером ничего подобного нет и в помине, что несколько расстраивает. Впрочем, есть и положительные стороны такого решения производителя: стоимость Wolverine ощутимо ниже, чем у Raiju.

Первое впечатление контроллер производит исключительно приятное. Во-первых, он очень похож на оригинальный геймпад для Xbox One производства Microsoft: форма корпуса, расположение кнопок и аналоговых джойстиков, врезка в верхней части с круглой клавишей с логотипом консоли — всё воспроизведено с высокой точностью и уважением к оригиналу. О том, что это детище Razer, напоминает лишь неприметный логотип в форме клубка сплетающихся между собой змей.

Впрочем, после того как геймпад берёшь в руки, начинаешь понимать, что всё далеко не так просто и перед тобой вовсе не бездумная копия, а во многом переосмысленное и доведённое до ума устройство. Материалы и качество сборки радуют с первых секунд. Ничего не скрипит, не люфтит, контроллер чувствуется абсолютно законченным, монолитным произведением.

Четыре основные кнопки A, B, X и Y не такие низкопрофильные, как в случае с Razer Raiju, однако в их основе лежат механические переключатели с ярко выраженной тактильной отдачей. Вы всегда чётко ощущаете срабатывание, благодаря звонкому клику. Разумеется, инженеры Razer в очередной раз использовали свою фирменную технологию Hyperesponse, исключающую даже самые малейшие задержки между нажатием и передачей сигнала на игровую консоль или ПК. Аналоговые джойстики прорезинены и достаточно удобны в использовании. Единственным их недостатком я бы назвал небольшие бороздки на поверхности «шляпок», куда достаточно быстро набивается грязь, что портит общую эстетическую картину. Это хорошо видно на фотографии.

Кнопки крестовины D-Pad, в отличие от Raiju, снабжены общим основанием, хоть и выглядят так, что создаётся иллюзия их независимости друг от друга. Это хорошая новость для поклонников файтингов и других игр, в которых без качественной и отзывчивой крестовины с возможностью плавного переката большого пальца по кнопкам просто никуда.

Светящаяся панель Chroma вокруг круглой кнопки Xbox придаёт геймпаду индивидуальность. Ведь игрок может самостоятельно настроить её, выбрав один из нескольких режимов. А их здесь представлено на любой вкус: «Пульсирующая подсветка» — когда цвет будет плавно появляться и затухать, «Подсветка, усиливающая эффект присутствия» — когда светодиоды будут загораться лишь в момент активации эффекта вибрации, «Динамическая подсветка» — срабатывание светодиодов при нажатии на кнопки, «Циклическое переключение» — плавная смена цветов в диапазоне 16,8-миллионной палитры, «Статическая подсветка» — геймпад подсвечивается одним выбранным вами цветом и «Волна» — эффект подсветки последовательно движется в выбранном вами направлении. Как я не пытался сфотографировать подсветку — моя фотоаппаратура оказалась неспособной передать всю красоту её работы. Поэтому к своему обзору я прикладываю несколько официальных снимков от производителя. Поверьте, вживую всё выглядит именно так, если не красивее.

Прорезиненная поверхность задней части корпуса отлично ощущается в ладонях, даже если они вспотели в разгар сетевой битвы или игрового турнира. Как вы уже поняли, контроллер не использует встроенных аккумуляторов, а вместо этого питается через кабель, которым подключается к консоли Xbox One или к PC. Почему Razer не выпустила беспроводной геймпад? Я уже объяснял это в своих предыдущих обзорах. На это есть две причины. Во-первых, крупные производители вроде Sony и Microsoft не хотят никому раскрывать свои технологии беспроводной передачи данных из страха, что производители аксессуаров украдут и перепродадут их на сторону. Во-вторых, проводное соединение исключает возможность каких-либо помех сигналу, а также вероятности того, что в геймпаде вдруг закончится заряд. Представьте, что такое случится в разгар крупного игрового чемпионата, где на кону серьёзные призовые деньги. Именно поэтому киберспортсмены в 100% случаев пользуются исключительно проводными решениями.

Крупные клавиши M3 и M4 напоминают лепестки Xbox Elite Controller или триггеры Razer Raiju. По умолчанию на них продублированы кнопки A и B, но вы в любой момент можете назначить любые другие значения с помощью ремаппинга, о котором мы поговорим чуть позже. Кнопки эти удобнее всего нажимать средними или безымянными пальцами. Но, разумеется, здесь всё зависит от размера ваших ладоней и длины пальцев.

Чуть выше вы можете видеть два двухпозиционных механических переключателя для активации режима Hair-Trigger Mode или «Режима быстрой стрельбы», если говорить по-русски. Что это значит? Как правило, чтобы выстрелить в игре, вам приходится вдавливать триггер контроллера практически до самого упора. При активированном же переключателе, ход нажатия триггера уменьшается примерно втрое, что позволяет сэкономить уйму времени и приводит к мгновенному выстрелу после того, как вы начали нажимать на триггер. Подобная фишка особенно пригодится любителям сетевых шутеров, предпочитающим доминировать над остальными игроками.

Сама форма триггеров RT и RL, а также бамперов RB и LB в принципе схожа с тем, к чему мы привыкли при использовании стандартных контроллеров Xbox One. Здесь ничего неожиданного ждать не стоит, разве что бамперы не такие жёсткие, как в оригинальном устройстве, что лично меня несказанно радует.

Здесь же вы можете видеть два дополнительных бампера — M1 и M2. На них вы также можете назначить любые функции, какие только пожелаете. Расположены они как раз под кончиками ваших указательных пальцев, поэтому нажимать на них очень удобно. Уверен, что применение им найдётся в игре абсолютно любого жанра. Как говорится, дополнительных кнопок много не бывает.

Между бамперами и триггерами расположился разъём для подключения кабеля. Нужно отметить, что это стандартный MicroUSB-интерфейс, просто глубоко утопленный в корпус геймпада, чтобы защитить его от пыли. Он также снабжён специальным гнездом с предохранительными стопорами, не позволяющими воткнуть в него кабель не той стороной.

Как вы уже заметили, несмотря на использование при производстве контроллера качественных, на мой взгляд, материалов, глянцевые его поверхности отлично собирают на себя отпечатки пальцев, даже если ваши руки вымыты на пять раз и тщательно высушены. В принципе, этот момент можно отнести к минусу дизайна устройства. Но, с другой стороны, для кого-то это будет несущественным недостатком.

Трёхметровый кабель покрыт качественной тканевой оплёткой, защищающей его от нежелательных перегибов и физических повреждений. Плюсом является наличие специальной силиконовой стяжки, которая обеспечивает удобство хранения и транспортировки.

Кабель сидит в гнезде очень плотно, и вероятность того, что вы случайно дёрнете контроллер так, что кабель выпадет, стремится к нулю. Я наиграл с помощью этого контроллера не один десяток часов, и ни разу у меня не возникло даже намёка на подобную ситуацию, хотя моя консоль Xbox One расположена от дивана на приличном расстоянии и частенько я дёргал кабель что есть силы.

Настройка контроллера осуществляется с помощью официального приложения для игровой консоли Xbox One и операционной системы Windows 10 под названием Razer Synapse for Xbox. Его вы можете скачать бесплатно из магазина приложений Windows Store. В приложении вы можете переименовать контроллер на свой вкус, а также создать неограниченное количество личных профилей с разными настройками, заточенными под ваши любимые видеоигры.

Внутри созданного профиля можно переназначать значения кнопок M1, M2, M3 и M4 таким образом, чтобы сделать игровой процесс максимально комфортным для себя. Делается всё очень просто и разобраться в интерфейсе не составит никакого труда. Не бойтесь экспериментировать, так как в любой момент вы можете откатить все изменения к стандартным заводским настройкам, нажав всего лишь одну кнопку.

Здесь же настраивается подсветка, причём, помимо перечисленных мною выше режимов, вы вольны выбрать скорость работы световых эффектов, а также настроить палитру, которая не ограничивается 24 цветами, представленными по умолчанию. Вы всегда можете обратиться к 16,8 миллиона оттенков и найти то, что ближе всего к вашему настроению в данный момент. И да, я прекрасно понимаю, что все эти красоты, возможно, и лишние, тем более для профессиональных киберспортсменов. Но как же, чёрт возьми, красиво смотрятся все эти переливы в тёмном помещении. Загляденье просто!

Есть в Wolverine Tournament Edition такая полезная функция, как «Сосредоточение». С помощью неё вы можете уменьшить уровень чувствительности отдельно на каждом из двух аналоговых джойстиков. Чтобы активировать сниженную чувствительность во время игры, достаточно назначить эту функцию на одну из многофункциональных клавиш М. Особенно это полезно, когда вам нужно точно прицелиться в противника. Сниженная чувствительность позволит точно навести прицел на голову врага, совершить выстрел, а затем вернуться к стандартной чувствительности для быстрых разворотов и перемещения по уровню, просто отпустив кнопку М.

Обратная «Сосредоточению» функция называется «Подвижность». Она, напротив, увеличивает чувствительность аналоговых джойстиков в моменты, когда вы зажимаете соответствующую ей многофункциональную клавишу М.

В отдельном меню вы сможете настроить интенсивность вибрации встроенных в контроллер моторчиков. Напомню вам, что всего их четыре: два крупных мотора расположены в рукоятях геймпада и отвечают за тактильные ощущения от взрывов, толчков, ударов, а ещё два импульсных мотора встроены в триггеры RT и LT — они имитируют отдачу при совершаемых вами выстрелах.

Пару слов следует замолвить о полевых испытаниях на примере популярных видеоигр. Разумеется, профессиональные контроллеры тестировать следует исключительно на шутерах от первого лица. Так вот, поклонники серий Battlefield и Call of Duty могут быть спокойны: Razer Wolverine Tournament Edition ведёт себя, как и положено профессиональному игровому устройству, отрабатывая каждый вложенный в него рубль по полной программе. За всё время двухнедельного тестирования устройства у меня не возникло ни одного нарекания по качеству его работы в играх. И хоть я не считаю себя профессионалом в жанре First Person Shooter, использование данного геймпада серьёзно облегчало мне жизнь в ряде моментов. Разумеется, сейчас я говорю о режиме быстрой стрельбы, а также о возможности мгновенно снижать чувствительность аналоговых джойстиков для более точного прицеливания.

Говоря о недостатках, я не могу обойти стороной отсутствие разъёма под фирменный адаптер Microsoft для того, чтобы регулировать работу стереогарнитуры. Напомню вам, что на стаднартных геймпадах Xbox One в нижней части есть специальное отверстие, куда втыкается своего рода пульт с кнопками, к которому подключается гарнитура. Пульт этот позволяет регулировать громкость или же мгновенно отключать микрофон, если вам, например, кто-то звонит по телефону. На корпусе же Wolverine Tournament Edition имеется лишь стандартный 4-пиновый 3,5-миллиметровый разъём, куда аксессуар Microsoft воткнуть не удастся при всём желании. Ещё одним минусом можно считать отсутствие возможности записи и хранения в памяти контроллера макросов. Ну а про жиденькую комплектацию я уже упомянул выше.

Комплектация:

Геймпад Razer Wolverine Tournament Edition

Кабель в оплётке (3 м)

Инструкция по эксплуатации

Приветствие от производителя

Набор наклеек

Характеристики:

Совместимость: Xbox One, Windows 10 Тип контроллера: геймпад

Цвет: чёрный

Материал: пластик, резина

Тип подключения: проводной

Интерфейс: USB Кабель: отсоединяемый, 3 метра

Вход для гарнитуры: есть

Аналоговые джойстики: 2, настраиваемая чувствительность

Кнопки: 4, механические переключатели

D-Pad: есть

Триггеры: есть

Ремаппинг кнопок: есть

Встроенная память: есть

Макросы: нет Профили: есть

Регулировка веса: нет Подсветка: есть, 16,8 миллиона цветов

Вибрация: есть

Режим ускоренной стрельбы: есть

Вес:256 г (без кабеля)

Размеры: 106 х 155 х 66 мм Плюсы:

Очень качественные материалы и великолепная сборка корпуса.

Прорезиненные вставки исключают скольжение геймпада в руках.

Механические кнопки A, B, X, Y с ощутимым тактильным откликом.

Четыре полностью настраиваемые многофункциональные кнопки.

Возможность настраивать чувствительность аналоговых джойстиков.

Наличие режима Hair-Trigger Mode для быстрой стрельбы.

Выразительная и завораживающая подсветка Razer Chroma.

Приятный и интуитивно понятный софт для настройки.

Минусы:

Отсутствует возможность записи и воспроизведения макросов.

Нет возможности подключить адаптер гарнитуры от Microsoft.

Цена на контроллер могла бы быть несколько ниже.

Нет чехла для хранения и переноски контроллера.