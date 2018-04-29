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Орловские чиновники познакомились с фармацевтическими предприятиями Новосибирска
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Орловские чиновники познакомились с фармацевтическими предприятиями Новосибирска 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловская область приняла участие в заседании Координационного совета по вопросам фармацевтической и медицинской промышленности, сообщает пресс-служба облправительства.
Заседание Совета под председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова прошло в Новосибирске. Орловской области в нём принял участие руководитель регионального департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.
В рамках деловой программы представители регионов, курирующих сферу промышленности, побывали на предприятиях Новосибирска, где познакомились с производственным процессом и проектами, провели встречи с руководством заводов и управляющих компаний индустриальных парков, а также технопарков.
В рамках программы был запланирован визит в индустриальный парк «Новосиб», созданный на базе старых промышленных площадок за счёт инвесторов.
Участники мероприятия ознакомились с Промышленно-логистическим парком Новосибирской области, который является одним из крупнейших в Новосибирской области и реализует инвестиционные проекты 16 резидентов. Также участники мероприятия посетили АО «Инновационный медико-технологический центр „Медицинский технопарк“, где познакомились с уникальными медицинскими разработками резидентов технопарка. Свои проекты представили АО „Нэвз-Керамикс“, ООО „Эндосервис“, ООО „Альфа-Медика“, АО „Вектор-БиАльгам“.
В программу визита вошли предприятия АО „Технопарк Новосибирского Академгородка“ и АО „Инновационный медико-технологический центр“. Итогом поездки стало заседание Совета, в рамках которого были обсуждены вопросы совершенствования мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности.
Сообщение Орловские чиновники познакомились с фармацевтическими предприятиями Новосибирска появились сначала на РИА 57.
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