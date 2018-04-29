Орловские чиновники познакомились с фармацевтическими предприятиями Новосибирска

Орловская область приняла участие в заседании Координационного совета по вопросам фармацевтической и медицинской промышленности, сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках деловой программы представители регионов, курирующих сферу промышленности, побывали на предприятиях Новосибирска, где познакомились с производственным процессом и проектами, провели встречи с руководством заводов и управляющих компаний индустриальных парков, а также технопарков.

В рамках программы был запланирован визит в индустриальный парк «Новосиб», созданный на базе старых промышленных площадок за счёт инвесторов.

Участники мероприятия ознакомились с Промышленно-логистическим парком Новосибирской области , который является одним из крупнейших в Новосибирской области и реализует инвестиционные проекты 16 резидентов. Также участники мероприятия посетили АО «Инновационный медико-технологический центр „Медицинский технопарк“, где познакомились с уникальными медицинскими разработками резидентов технопарка. Свои проекты представили АО „Нэвз-Керамикс“, ООО „Эндосервис“, ООО „Альфа-Медика“, АО „Вектор-БиАльгам“.

В программу визита вошли предприятия АО „Технопарк Новосибирского Академгородка“ и АО „Инновационный медико-технологический центр“. Итогом поездки стало заседание Совета, в рамках которого были обсуждены вопросы совершенствования мер поддержки инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности.