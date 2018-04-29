Ямальские нефтяники помогут отреставрировать уникальный новопортовский мерзлотник

Компания «Газпром нефть» , ее дочернее общество «Газпромнефть-Ямал» и администрация Ямальского района подписали традиционное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год.

В рамках соглашения компания направила средства на строительство жилых домов и развитие инженерной инфраструктуры в селе Новый Порт. На сегодняшний день при поддержке нефтяников уже построено 4 многоквартирных дома в капитальном исполнении, ведется строительство еще одного трехэтажного дома.

Документ также предусматривает финансирование проектов, которые реализуются районным движением коренных малочисленных народов Севера «Ямал». Среди них — поддержка населения, ведущего кочевой образ жизни, одаренной и талантливой молодежи Ямальского района и проведение мероприятий, направленных на сохранение культуры народов Севера.

В 2018 году «Газпромнефть-Ямал» продолжит реализацию программы социальных инвестиций «Родные города» на территории Ямальского района. В удаленных селах Мыс Каменный и Новый Порт запланировано проведение спортивных, образовательных и культурных мероприятий. Здесь пройдут День оленевода и День рыбака, фестиваль уличного стрит-арта «Стенограффия», будут реализованы проекты «Скоро в школу» и «Новогодняя сказка», турнир для школьников «Умножая таланты».

Кроме того, в 2018 году компания окажет помощь в финансировании реставрации памятника «Сооружения „Мерзлотника“ в с. Новый Порт Ямальского района. Он является самым крупным в мире хранилищем в многолетних мерзлых породах, построенным исключительно вручную. Мерзлотник используется для хранения рыбы Новопортовским рыбзаводом уже в течение 50 с лишним лет, за эти годы он не подвергался крупным перестройкам и реконструкциям.

— Благополучие сёл Мыс Каменный и Новый Порт во многом связано с Новопортовским месторождением. Укрепление партнерских отношений между компанией и Ямальским районом способствует повышению качества жизни ямальцев. Поэтому ежегодно мы заключаем с районом социально-экономическое соглашение, направленное на развитие удаленных ямальских сёл, сохранение быта и культурных традиций тундрового населения, — отметил генеральный директор „Газпромнефть-Ямала“ Алексей Овечкин

— Улучшение качества жизни в регионах присутствия предприятия — одно из приоритетных направлений нашей деятельности, — добавил заместитель генерального директора по организационным вопросам „Газпромнефть-Ямала“ Валерий Миннибаев. — Соглашение с Ямальским районом является эффективным инструментом решения актуальных задач. „Газпромнефть-Ямал“ планирует и дальше расширять свою производственную деятельность и в рамках программы социальных инвестиций „Родные города“ продолжит развитие территории.

— Важно, что предприятия топливно-энергетического комплекса активно поддерживают малообеспеченных и многодетных семей Ямальского района. „Газпромнефть-Ямал“ вносит большой вклад в повышение уровня жизни нашего населения, сохранение традиционного уклада и быта коренных народов. Благодаря строительству жилья в с. Новый Порт нам удается решать один из важнейших вопросов переселения северян в комфортные условия для проживания. Уверен, в перспективе наше партнерство будет только укрепляться, — сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Степан Тихонов