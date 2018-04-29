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Самую большую цифровую фотокамеру сконструировал американский изобретатель Билл Шарбонне
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Самую большую цифровую фотокамеру сконструировал американский изобретатель Билл Шарбонне 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Новое устройство в точности повторяет размерами старинные павильонные фотокамеры — у нее огромный и мощный напольный штатив, большие меха и, главное, — новый сенсор, размером 8Х10 дюймов (20Х25 сантиметров).
При этом, камера выдает вполне скромные 12 мегапикселей. Но, как считает Билл Шарбонне, размер сенсора имеет значение. С этой камерой возможно использование всей линейки объективов 19 и 20 века, производившихся для форматных фотоаппаратов.
Неповторимая пластика изображения, по словам изобретателя, делает этот фотоаппарат по-своему уникальным. Он, кстати, может снимать и видео — это может привлечь кинооператоров, работающих в винтажной стилистике. Однако эта фотокамера крайне громоздка, работает только от сети. В США крупноформатные фотокамеры были распространены вплоть до начала цифровой революции 2000-х годов, когда электронные фотокамеры почти полностью вытеснили аналоговые фотоаппараты. Новый фотоаппарат — монохромный, но, по утверждению изобретателей, может делать и цветные изображения. Однако потенциальных покупателей изобретения отпугивает цена — за не серийный аппарат со встроенной памятью 900 гигабайт цена объявлена в 106 тысяч долларов. Насколько красива будет пластика изображения такой фотокамеры и стоит ли она этих денег — покажет время.
За более чем 179-летнюю историю развития фотографии в мире накопилось большое количество великолепных старинных фотообъективов — они продаются на электронных аукционах по привлекательным ценам. Возможно, подобную фотокамеру, но в несколько раз дешевле скоро разработают где-нибудь в Китае? Пока же фотоаппарат существует в единственном экземпляре.
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