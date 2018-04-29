Петрозаводчанка просит помощи в поиске брата, пропавшего 5 дней назад

О местонахождении Сергея Веретило неизвестно с 25 апреля.

В редакцию портала «Карельские Вести» обратилась Олеся Титова (Казакова) с просьбой помочь в поисках двоюродного брата.

25 апреля 29-летнего Сергея Веретило видели последний раз на Ключевой, в районе дома по Судостроительной, 28. Олеся предполагает, что брат мог быть на велосипеде красного цвета.

По неподтвержденной информации, он мог также пользоваться такси для поездки на Зареку.

Заявление в полицию подано, но женщина просит всех, кто может помочь в поисках брата, писать ей в сообщениях вконтакте или звонить по телефонам: +7914144784, +79114032466, +7911403210.