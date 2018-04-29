В Липецке завелся серийный грабитель закусочных. Видео

Злоумышленник ограбил три точки общественного питания одной и той же фирмы за две недели — камеры запечатлели действия дерзкого налетчика в Липецке

Первое преступление было совершено 10 апреля. Мужчина выбил стекло в небольшом окошке, через которое сотрудники передают заказанные блюда клиентам, после чего открыл его и проник внутрь.

В следующий раз, 17 апреля, он воспользовался тем, что «форточка» уже была открыта и пролез в киоск усилиям продавщицы, пытавшейся вытолкнуть его обратно. Аналогичным образом мужчина поступил и во время третьего ограбления, произошедшего 21 числа того же месяца.

Как утверждают местные СМИ, в этих преступлениях подозревается один и тот же мужчина.

Дважды ему удавалось забрать выручку, однако во время очередного налета выяснилось, что незадолго до его прихода в закусочной побывали инкассаторы. Преступник попытался отобрать у работницы золотые украшения, но передумал и скрылся, забрав с собой пакет с мелочью.

Правоохранителям пока не удалось поймать серийного грабителя.