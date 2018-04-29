Певица Глюк'оZа возбудила снимком без белья

Настоящий шквал обсуждений в Instagram вызвала фотография певицы Глюк'оZы рядом с роскошным автомобилем. впрочем. обсуждать подписчики решили не иномарку, а тот факт, что под тонкую кофту Наталья Чистякова-Ионова не надела бюстгальтер.

При помощи страницы Глюк'оZы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Instagram ее поклонники имеют прекрасную возможность наблюдать за жизнью певицы. Отметим, какая-то часть аудитории регулярно следит за обновлениями исполнительницы не для того, чтобы узнать о ней что-то новое, а ради свежих фотографий.

Преданные поклонники талантов Глюк'оZы успели заметить, что она состоит в неоднозначных отношениях с нижним бельем. По крайней мере на многих снимках заметить его (вернее — верхнюю часть исподнего) невозможно. Очередной снимок певицы не стал исключением. От торчащего сквозь тонкую кофточку соска Натальи Чистяковой-Ионовой не смог отвлечь всеобщее внимание даже роскошный автомобиль по соседству.

"Мишень огонь))", «Не знаю как называется та торчащая штучка, но она точно придает изюминку)», «Смело, провокационно:)», «Не девушка а огонь», «Отличная грудь, сосочки))», «Роскошная 💐», — едва сдерживали себя в руках восторженные поклонники. Впрочем, нашлись и те, кто нашел в снимке к чему придраться. «Огромный коричневый левый сосок! Ужас», — высказала свое мнение одна из подписчиц.

Некоторые комментаторы констатировали, что фотографиями, на которых можно разглядеть подробности строения груди певицы их уже не удивить, поскольку такие снимки встречаются на странице Глюк'оZы частенько. Замечено это было с осуждением или, наоборот, с одобрением — понять трудно.