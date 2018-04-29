Роман Овчинников: В Кургане под санкции попали ТРЦ и история города

Роман Овчинников , общественный деятель, инициатор проектов «Мой Курган», Gorsad.pro, участник Центра Прикладной Урбанистики прокомментировал ИА «Уральский меридиан» информационную повестку Зауралья:

Чему нас учит Кемерово

После трагедии в Кемерове по всей стране внезапно стали проходить проверки торговых центров. Конечно, в большинстве из них выявили множество нарушений. В Кургане под санкции попал крупнейший торгово-развлекательный центр города — «Рио». Там нашли массу нарушений, вплоть до неработающих систем пожаротушения.

«Система дымоудаления находилась в неработоспособном состоянии. И оказалась нерабочей система оповещения людей при эвакуации. На 3-ем этаже игровая комната вообще не была защищена автоматической пожарной системой. Отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация в помещении пекарни на первом этаже. Доступ к пожарному крану и огнетушителю был ограничен торговым павильоном. Эвакуационные выходы из ряда торговых залов были заблокированы, в коридорах, на путях эвакуации хранились горючие материалы.»

Нарушения необходимо исправить в течение месяца, на это время ТРЦ должен прекратить эксплуатацию. Страшно представить, что бы могло случиться в ТРЦ «Рио» при аналогичной Кемерову ситуации. И да, такое в 2018 году возможно: грубые нарушения важнейших функциональных систем остаются незамеченными, допускается риск и надежда на «авось». И так до первого случая.

Знал бы Кюхельбекер…

Неожиданно узнали, что в Кургане вот уже пару месяцев не работает дом-музей Кюхельбекера. Причина: проблема с водопроводом. Расположен он с строении, которое, на секундочку, является объектом культурного наследия федерального значения. Музей был открыт в 2005 году после реставрации дома. На самом деле, водопровод, это лишь следствие, ведь корень проблемы в том, что дом-музей малоинтересен как жителям, так и чиновникам. А зря. Великолепнейший исторический объект, тесно связанный с первыми декабристами в Кургане, заслуживает большего внимания. По сути, сейчас дом-музей испытывает те же проблемы, что и небезызвестный Музей истории города, годами бьющийся за средства хотя бы на текущий ремонт.

Наша история исчезает. Совершенно непонятно, почему мы даже слышать не хотим о возможности сноса памятников Ленину, но спокойно воспринимаем, когда экскаваторы смело орудуют в кварталах XIX века. А дело все в том, что Россия помнит свою историю выборочно и умело выкидывает все то, что ей не нужно. О каком патриотизме можно тогда говорить?