Воронежский филолог о пятом запрещённом нецензурном слове в СМИ: «Это какая-то ошибка» 

Именно на Иосифа Стернина сослался Роскомнадзор, расширяя список недопустимых в прессе выражений. Интернет-издание Znak.com сообщило о расширении Роскомнадзором списка нецензурных слов, недопустимых для употребления в СМИ, в пятницу, 27 апреля. Такой вывод редакция сделала из протокола об административном нарушении, составленном в отношении неё. Примечательно, что ведомство опиралось на статью воронежского филолога Иосифа Стернина. Ранее было известно о четырёх нецензурных словах — обозначения мужского и женского половых органов на «х» и «п», обозначение процесса совокупления на «е» и обозначение женщины распутного поведения на «б». Запрещались и все производные от них. Этот список официально утвержден Рособрандзором. Однако в присланном в Znak.com документе указывается и ещё одно — вульгарное обозначение женского полового органа на «м». Роскомнадзор опирается на статью воронежского профессора, доктора филологических наук и заслуженного деятеля науки РФ Иосифа Стернина. В разговоре с корреспондентом «Вести-Воронеж» филолог подтвердил, что в своих ранних работах конца ХIХ — начала ХХI века, действительно, включал данное слово в число нецензурных. — Но в последние десятилетия употребление слова на «м» изменилось, и я его исключил из предложенного мною списка нецензурных слов, оставив там четыре слова. Это связано с тем, что данное слово на букву «м» в сопоставлении с остальными нецензурными словами в настоящее время относится к малоупотребительным, оно известно и употребляется исключительно в низших социальных слоях общества, практически не фиксируется в публичной речи, в силу чего оно приобрело в настоящее время, с моей точки зрения, грубо-просторечный характер, утратив нецензурный характер, — пояснил Иосиф Стернин. По мнению профессора, нецензурные — это «слова, к сожалению, общеизвестные и предельно экспрессивные». Общественное сознание должно обладать согласием в отношении списка нецензурных слов. Таких слов в настоящее время в русском языке четыре, и с данным списком согласился Институт русского языка Виноградова РАН, этот список из четырёх слов утвердил сам Роскомндазор в 2013 году. Иосиф Стернин добавил, что если Роскомнадзор и ссылается на него, то явно на устаревшую работу— произошла ошибка. Никакого расширения списка нецензурных слов не происходит. Опираться следует на официальные документы Роскомнадзора, руководствоваться ими. — Но в любом случае, это не значит, что слово на букву «м», надо употреблять, — резюмировал учёный. –Это грубо-просторечное слово, его употребление нарушает нормы культуры речи, культуры общения и этические нормы общения и поведения — как любая публичная брань. Екатерина Трещикова