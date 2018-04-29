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Росэнергоатом сообщил о начале строительства новой Курской АЭС-2
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Росэнергоатом сообщил о начале строительства новой Курской АЭС-2 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представители концерна «Росэнергоатом», который входит в государственную корпорацию «Росатом», на своем сайте сообщили о начале строительства новой Курской АЭС-2.
"29 апреля 2018 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока N1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт", — говорится в тексте официального сообщения.
Сообщается, что при строительстве АЭС будет применен ряд новейших систем безопасности, таких, как «ловушка расплава» активной зоны и система пассивного отвода тепла, которая дает возможность охлаждать активную зону реактора в ситуации отсутствия энергоснабжения благодаря естественной циркуляции воздуха.
В феврале сообщалось, что на Курской АЭС произошло возгорание трансформатора.
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