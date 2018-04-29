Коллективы предприятий Вологды поблагодарили за труд в преддверии 1 мая

Лучших тружеников чествовали в Вологде в преддверии Дня Труда. На протяжении 11 лет в областной столице торжественно благодарят лучшие трудовые коллективы. Накануне в зале Городского дворца культуры собрались сотрудники старейших предприятий и новых производств.

Владимир Михайлов 40 лет работает на Вологодском подшипниковом заводе. В 1978 году устроился наладчиком токарных автоматов. За все эти годы многое менялось на заводе, но «юбиляр» намерен продолжать свою работу на благо родного завода и города. Почетную грамоту Главы Вологды вологжанин получил «За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и личный вклад в развитие Вологодского подшипникового завода».

«Я очень благодарен, что городские власти оценили мой труд, в свою очередь, я буду и дальше трудиться на совесть. Мы — люди старой закалки и работы не боимся», — поделился Владимир Михайлов.

Благодаря стабильной работе предприятий развивается городская экономика. Кроме того значима и социальная позиция. Десятки организаций и предприятий взяли шефство над учреждениями социальной сферы. На торжественном мероприятии Благодарности Мэра Вологды за участие в городском проекте «Шефы» получили предприятия, наладившие связь с образовательными учреждениями областной столицы. Среди них — «ВРЗ», «ИММИД» и «Playrix».

Также подвели итоги XII Городского смотра-конкурса «На лучшую организацию работы в сфере охраны труда». Благодарностью Департамента труда и занятости Вологодской области отмечены «Вологдагортеплосеть», «Эксплуатационное вагонное депо „Лоста“, „Ростелеком“, Вологодский оптико-механический завод. А в номинации „Лучший коллективный договор“ победили детские сады №27 и № 79, Городской Дворец культуры, » Почта России », «ВРЗ», «Вологдагортеплосеть», а также «Северная железная дорога».

«Такие торжественные мероприятия уже стали доброй традицией. Ежегодно в начале мая мы чествуем лучших тружеников. Наш город продолжает развиваться, создаются новые предприятия и появляются новые рабочие места. Труд лежит в основе любого достижения и то, что создано на территории города — это достижение наших трудовых коллективов», — отметил заместитель мэра Вологды — начальник Департамента экономического развития Андрей Киселев