Ещё
Археологи обнаружили сотни древних гробниц на юго-западе Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи обнаружили сотни древних гробниц на юго-западе Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 29 апреля /Синьхуа/ — Археологи обнаружили в провинции Сычуань на юго-западе Китая 335 каменных гробниц. Об этом сообщил провинциальный институт культурных реликвий и археологии.
Гробницы были обнаружены в уезде Хуэйли. Археологи датировали их периодом от позднего неолита до династии Западная Чжоу /1046-771 гг. до нашей эры/.
На данный момент в этих гробницах было найдено 2136 предметов из керамики, камня, меди, железа, костей и раковин. Часть этих предметов была доставлена в музеи уезда Хуэйли и города Чэнду, административного центра провинции Сычуань, для дальнейших исследований.
Археологические раскопки велись на территории общей площадью 37,5 тыс. квадратных метров, которая, скорее всего, будет затоплена из-за ГЭС Удундэ, строящейся в низовьях реки Цзиньшацзян /верхнее течение Янцзы/.
ГЭС Удундэ будет сдана в эксплуатацию в конце 2019 года и станет четвертой по мощности ГЭС Китая. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Всемирный банк объявил о назначении нового главного экономиста В Ташкенте проходит международная выставка "Expo-Russia Uzbekistan 2018" Более 40 беженцев утонули на северо-западе ДРК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами516
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно43
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына59
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ197
Трамп обвинил Путина в хаосе113
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение