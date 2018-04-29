Археологи обнаружили сотни древних гробниц на юго-западе Китая

Чэнду , 29 апреля / Синьхуа / — Археологи обнаружили в провинции Сычуань на юго-западе Китая 335 каменных гробниц. Об этом сообщил провинциальный институт культурных реликвий и археологии.

Гробницы были обнаружены в уезде Хуэйли. Археологи датировали их периодом от позднего неолита до династии Западная Чжоу /1046-771 гг. до нашей эры/.

На данный момент в этих гробницах было найдено 2136 предметов из керамики, камня, меди, железа, костей и раковин. Часть этих предметов была доставлена в музеи уезда Хуэйли и города Чэнду, административного центра провинции Сычуань, для дальнейших исследований.

Археологические раскопки велись на территории общей площадью 37,5 тыс. квадратных метров, которая, скорее всего, будет затоплена из-за ГЭС Удундэ, строящейся в низовьях реки Цзиньшацзян /верхнее течение Янцзы/.

ГЭС Удундэ будет сдана в эксплуатацию в конце 2019 года и станет четвертой по мощности ГЭС Китая. -0-