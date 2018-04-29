Субботник впервые прошел в ОЭЗ «Дубна»

Впервые в особой экономической зоне «Дубна» прошел субботник городского масштаба. К сотрудникам компаний-резидентов присоединились ученики школ и университета — собрали мусор и посадили деревья.

Раннее субботнее утро — повод дружно потрудиться. Побелить деревья, которых с каждым годом здесь становится все больше, собрать мусор, который, хоть и в небольших объемах, но есть на газонах. В этом году в субботнике в особой экономической зоне приняли участие более 150 человек. Прежде всего — это сотрудники управляющей компании.

Я считаю, что это сплочает коллектив резидентов и нас в целом, поэтому для нас это праздник. Мы начали к этому готовиться достаточно ответственно, заранее. Будет гораздо зеленее в нашей особой экономической зоне, и от этого будет радоваться глаз не только наш, но и всех тех, кто приезжает к нам в гости

Екатерина Белоусова , начальник отдела закупок АО ОЭЗ ТВТ «Дубна».

С каждым годом такие субботники становятся все масштабнее. В этом году к сотрудникам самых инновационных компаний страны, которые располагаются в Дубне, впервые присоединились студенты и ученики гимназий, подшефных особой экономической зоны.

Ребята теперь познакомятся не только с предприятиями, но также посмотрят на изнанку особой экономической зоны, что она также требует внимания в хозяйственной деятельности. И учитывая, что многие ребята будут работать в ОЭЗ, я надеюсь, они уже сейчас прикладывают усилия, чтобы здесь было комфортно

Антон Афанасьев , генеральный директор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Посадка деревьев в особой экономической зоне «Дубна» стала обязательной частью каждого субботника. С вишневой и яблоневой аллеями, которые появились здесь в прошлые годы, теперь будет соседствовать рябиновая.

Левобережный участок у нас более заболоченный, и, к сожалению, здесь лесного массива нет. Но сделать просто промышленные металлические конструкции и не видеть в них зеленых насаждений, которые радуют глаз, создают уют — это неправильно. Поэтому мы стараемся каждый год облагораживать, чтобы сделать ОЭЗ более приятной

— Антон Афанасьев, генеральный директор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Туи высадили у входа в отель для сотрудников

компаний-резидентов. Каждая — именная, на табличках написаны названия организаций и имена участников субботника: особая экономическая зона, одиннадцатая и третья гимназии, университет «Дубна», таможенная служба и глава Дубны Максим Данилов , который посадил свое дерево, а потом помог остальным.

Горячая гречневая каша, пирожки и чай — обед в полевой кухне стал финальным штрихом трудового дня на свежем воздухе. Грабли и метлы отложили — они стали инвентарем для конкурсов. Перетягивание каната, бег, прыжки. Субботник должен быть праздником — уверены в особой экономической зоне.