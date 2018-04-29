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«Аэрофлот» уволит стюардессу после жалобы журналиста на искажение названия
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«Аэрофлот» уволит стюардессу после жалобы журналиста на искажение названия 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Руководство российской авиакомпании «Аэрофлот» намерено разобраться с сотрудницей, назвавшей Калининград Кенигсбергом.
27 апреля на своей странице в Twitter журналист Виталий Третьяков рассказал подписчикам об инциденте на борту самолета «Аэрофлота», совершавшего полет из Москвы в Калининград.
По словам журналиста, во время объявления пункта назначения на английском языке город Калининград был назван его старым назанием Кенигсберг.
«В самолете «Аэрофлота» Москва — Калининград по-русски объявляют, что самолет выполняет рейс Москва — Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва — Кенигсберг. Слышал это собственными ушами в полете 25 апреля», — написал Третьяков.
В авиакомпании откликнулись на данную информацию, пообещав уволить произносившую название города бортпроводницу.
Однако Виталий Третьяков усомнился в правильности такого решения, поскольку объявление на английском языке было зачитано мужским голосом.
«Виталий, подобные объявления выполняет старший бортпроводник. Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», — ответили журналисту в «Аэрофлоте».
ИД «Собеседник»: последние новости
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