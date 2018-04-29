«Аэрофлот» уволит стюардессу после жалобы журналиста на искажение названия

27 апреля на своей странице в Twitter журналист Виталий Третьяков рассказал подписчикам об инциденте на борту самолета «Аэрофлота», совершавшего полет из Москвы в Калининград.

По словам журналиста, во время объявления пункта назначения на английском языке город Калининград был назван его старым назанием Кенигсберг.

«В самолете «Аэрофлота» Москва — Калининград по-русски объявляют, что самолет выполняет рейс Москва — Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва — Кенигсберг. Слышал это собственными ушами в полете 25 апреля», — написал Третьяков.

В авиакомпании откликнулись на данную информацию, пообещав уволить произносившую название города бортпроводницу.

Однако Виталий Третьяков усомнился в правильности такого решения, поскольку объявление на английском языке было зачитано мужским голосом.

«Виталий, подобные объявления выполняет старший бортпроводник. Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», — ответили журналисту в «Аэрофлоте».