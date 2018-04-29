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В древнем китайском городе Сиань прошла церемония посвящения в совершеннолетие для старшеклассников
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В древнем китайском городе Сиань прошла церемония посвящения в совершеннолетие для старшеклассников 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.
ИА Синьхуа: последние новости
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