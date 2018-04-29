В древнем китайском городе Сиань прошла церемония посвящения в совершеннолетие для старшеклассников

Сиань, 29 апреля / Синьхуа / — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.

Сиань, 29 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в городе Сиань /древний Чанъань/ провинции Шэньси на северо-западе Китая прошла церемония посвящения в совершеннолетие для более тысячи старшеклассников местных школ. На церемонии школьники, одетые в древние наряды, совершили ряд ритуалов: девушки закололи волосы шпильками, юноши надели головные уборы, затем они воздали почести родителям и учителям и прочитали клятву, ознаменовавшую их вступление во взрослую жизнь.