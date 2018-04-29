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РФ и Эфиопия готовят межправительственное соглашение по атомной энергетике
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РФ и Эфиопия готовят межправительственное соглашение по атомной энергетике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия и Эфиопия готовят к подписанию межправительственное соглашение в области атомной энергетики, предполагающее создание в африканской стране исследовательского центра, заявил в интервью РИА Новости посол Эфиопии в РФ Грум Абай Тешоме.
"В прошлом году мы подписали с Росатомом меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, специалисты из Росатома ездили в Эфиопию для дальнейшего обсуждения этого вопроса. Сейчас мы готовим к подписанию межправительственное соглашение с Росатомом. Они предложили нам ряд стипендий для обучения эфиопов в России в области атомной энергетики", — сказал он.
По его словам, соглашение, которое готовится к подписанию, «включает в себя обучающие программы и создание исследовательского центра в Эфиопии».
В июне прошлого года Россия подписала с Угандой, Эфиопией и Суданом меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Комплексное предложение Росатома включает в себя не только строительство в этих странах объектов использования атомной энергии, но и подготовке кадров, создании необходимой нормативно-правовой базы и другое.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в марте текущего года заявил, что в ходе его визита в Эфиопию «была достигнута договорённость активизировать работу межправкомиссии в целях реализации двусторонних проектов в различных областях, в том числе в сфере энергетики, включая ядерную, и гидроэнергетику, в сфере биологических исследований, авиасообщения». Кроме того, по его словам, Россия и Эфиопия обсуждают создание в африканской стране центра ядерных технологий.
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