«Мы сегодня могли умереть» — самолет S7 совершил аварийную посадку

«По стюардессам поняли, что происходит ужасное: все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Нас готовили к аварийной посадке, показывали позы. На борту был ад: все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш: «При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета». Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы».

В авиакомпании S7 сказали РБК , что произошел «невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию» и «с учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице».

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 28 Апр 2018 в 4:04 PDT Business FM попросила прокомментировать ситуацию Героя России, заслуженного летчика-испытателя, начальника летно-испытательного центра научно-исследовательского института гражданской авиации Рубена Есаяна.

Рубен Есаян Герой России, заслуженный летчик-испытатель, начальник летно-испытательного центра научно-исследовательского института гражданской авиации «Закрылки, когда выпускаются, это дает возможность самолету, экипажу на меньшей скорости заходить на посадку, чтобы полосы хватило. Так что они как раз предназначены для посадки, для взлета, чтобы на меньших скоростях отрываться и чтобы меньше была длина разбега, длина пробега. И если закрылки не выходят, значит, командир принимает решение не на этом аэродроме сесть. Это неисправность серьезная. А идти на запасной, предположим, аэродром, где и полоса длинная, и лес будет поменьше, чтобы на меньшей скорости заходить. Это серьезный отказ, он требует подготовки, на тренажерах отрабатывается экипажем, готовятся все. Я в свое время тоже в Тиват летал, там условия сложные на заходе. Вы заходите между гор на малых высотах, там и болтанки бывают, и подбрасывает так хорошо. И тут на берегу залива практически он. Там аэродром требует определенной подготовки. И если командир понял, что условия такие, что он может не справиться, он грамотное решение принял: ушел на запасной».

Солистка «Серебра» также написала, что больше не доверяет S7 и что этого перевозчика больше не будет в райдере группы. Между тем, авиаэксперты говорят, что такое могло случиться с любым самолетом любого другого перевозчика.