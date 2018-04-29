ТИРАНА, 29 апреля. /ТАСС/. Христианское свидетельство миру во многом заключается в служении церкви людям. Об этом заявил журналистам в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Албании.
"Церковь не в силах предотвратить все горе и все несчастья, которые приносит в мир злая человеческая воля. Но она может противопоставить злу и смерти свое единственное и непобедимое оружие жизни — любовь и сострадание", — сказал патриарх. «Служение церкви людям — важная часть этого (христианского — прим. ТАСС) свидетельства, часть ее исповеднического подвига здесь, на земле», — добавил он.
По словам предстоятеля церкви, подлинное христианское мученичество — «это не просто героическая смерть в борьбе за свои убеждения: прежде всего, это акт сострадания по отношению к заблудшим». «Так выстояли наши церкви во времена страшных атеистических гонений XX века: кротостью и правдой своего свидетельства они преодолевали, попирали смерть и страдания падшего мира», — отметил патриарх.
Патриарх Кирилл совершает 28-30 апреля свой первый официальный визит в Албанскую православную церковь, которая четверть века назад начала практически заново восстанавливаться после гонений атеистического режима Энвера Ходжи. Сообщается, что сейчас действуют шесть монастырей, богословская академия в Дурресе, университет «Логос», выпускающий экономистов и медицинских лаборантов, девять общеобразовательных школ, детский приют, медицинский диагностический центр в Тиране, четыре поликлиники, выездной перинатальный центр «Служба любви» и другие учреждения.