Патриарх Кирилл: служение церкви людям — важная часть христианского свидетельства

ТИРАНА , 29 апреля. / ТАСС /. Христианское свидетельство миру во многом заключается в служении церкви людям. Об этом заявил журналистам в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Албании

"Церковь не в силах предотвратить все горе и все несчастья, которые приносит в мир злая человеческая воля. Но она может противопоставить злу и смерти свое единственное и непобедимое оружие жизни — любовь и сострадание", — сказал патриарх. «Служение церкви людям — важная часть этого (христианского — прим. ТАСС) свидетельства, часть ее исповеднического подвига здесь, на земле», — добавил он.

По словам предстоятеля церкви, подлинное христианское мученичество — «это не просто героическая смерть в борьбе за свои убеждения: прежде всего, это акт сострадания по отношению к заблудшим». «Так выстояли наши церкви во времена страшных атеистических гонений XX века: кротостью и правдой своего свидетельства они преодолевали, попирали смерть и страдания падшего мира», — отметил патриарх.