ФОКи Арзамаса, Дзержинска и Павлова переоборудуют в концертные залы ради Филиппа Киркорова 

ФОКи в Нижегородской области переоборудуют в концертную площадку. И всё ради Филиппа Киркорова. Король поп-музыки даст три концерта в Нижегородской области.
Судя по официальной афише Филиппа Киркорова, 16 мая он выступит в Дзержинске, 18 мая — в Арзамасе, а 28 мая он снова вернётся в Нижегородскую область, чтобы выступить в Павлове.
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Билеты на шоу стоят от 2000 до 4500 рублей. Все билеты на выступление Киркорова практически раскуплены.
По неизвестным причинам, Нижний Новгород певец обошёл стороной. Последний раз Филипп Киркоров выступал в нашем городе в ноябре прошлого года.
Ранее «Нижегородская правда» писала, что бесплатный концерт Земфиры в Нижнем Новгороде стал платным.