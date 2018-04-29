Омич сообщил о клеще, которого принёс домой с прогулки

В одном из популярных омских пабликов соцсети «ВКонтакте» омич опубликовал гневное послание на тему принесённого с прогулки клеща. По мнению горожанина, это произошло у школы № 63 на ул. Энтузиастов и он обвиняет администрацию в том, что территория у школы не обработана.

В комментариях мнения омичей разделились: одни считают, что автор поста сам должен быть внимателен, другие пишут, что территории далеко не всех учебных заведений вообще ещё обработаны от клещей, так как проводятся тендеры, третьи — что горожан предупреждали: в ближайшие две недели не стоит гулять в зелени, так как клещи голодные, а противоклещевая обработка действует не сразу.

Напомним, что лишь в начале недели мэрия объявила о проведении дезинфекционных мероприятий в городских парках и скверах.