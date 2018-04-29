Владимир Путин: сильная личность или бумажный герой?

Многие арабы ждали, когда президент России Владимир Путин выполнит свое обещание и собьет американские ракеты, которые утром 14 апреля посыпались на Сирию вместе с ракетами британцев и французов. Однако медведь или царь, как они его называют, ограничился тем, что потребовал провести чрезвычайную сессию Совета Безопасности, во время которой надменный представитель Соединённых Штатов обрушилась с угрозами на своего российского коллегу.

Действительно, многие арабы чрезмерно восхищались Путиным как сильным лидером, однако можно простить их за это, поскольку огромная российская медиа-машина попросту одурачила их и создала неверное представление о мощи России

Как Путин создал образ сильного лидера? «Российский президент показал свою силу, когда пришел к власти в 2000 году и особенно когда одержал победу во второй чеченской войне», — считает египетский журналист Амр Абдель-Хамид, который работал корреспондентом «Аль-Джазиры» в Москве , когда Путин стал президентом.

«Если бы Чечня отделилась по примеру других республик, Российской Федерации бы угрожала судьба бывшего Советского Союза, поэтому решительность Путина сыграла важную роль в сохранении единства России как государства», — сказал Абдель-Хамид в интервью Raseef22.

Это заставило россиян сплотиться вокруг «сильного лидера», который защищает единство страны, может бросить вызов Западу и оживить устремления экспансионистского национализма, унаследованного со времён царской России.

«Средства массовой информации, безусловно, помогли укрепить имидж Путина как сильного лидера, и это касается не только российских СМИ, но и западных, — отметил египетский корреспондент, несколько раз встречавшийся с Путиным. — Вспомните, сколько раз журнал Time называл его «Человеком года»».

Путинская медиа-машина

Российский режим создал огромную пропагандистскую машину, в том числе телевизионные каналы, вещающие на иностранных языках, а также тысячи аккаунтов на всех языках в социальных сетях, чтобы распространять речи, заявления, изображения и видео, демонстрирующие, что Путин является сильным лидером, императором, который угрожает Западу и побеждает терроризм.

В июле 2017 года российский президент сообщил, что на сайтах социальных сетей есть около 5000 аккаунтов с его именем, и добавил, что он не управляет ими и не имеет к ним никакого отношения. Однако некоторые исследователи, изучившие эти профили, утверждают, что они были созданы не зря и существуют компетентные структуры и организации, которые управляют большинством из них и стремятся приукрасить образ Путина и сеять страх среди его противников.

В октябре 2017 года Facebook выяснил, что принадлежащие России аккаунты опубликовали политические материалы, которые прочли 10 миллионов человек в Соединенных Штатах, и их целью было создать раскол между американцами в преддверии последних президентских выборов.

Со своей стороны основатель Facebook Марк Цукерберг 4 апреля 2018 года сообщил подробности относительно работы фейковых аккаунтов, которые были призваны улучшить имидж Путина, способствовать продвижению его кандидатуры на президентских выборах и вмешиваться в политические события, происходящие в Соединенных Штатах и Европе.

Цукерберг подтвердил удаление 270 аккаунтов, которые контролировались Агентством интернет-исследований в Москве, объявив, что были удалены аккаунты, ориентированные на людей, живущих в России. Также основатель социальной сети упомянул о том, что данное агентство контролировало сотни аккаунтов в Америке в 2016 году, чтобы иметь возможность вмешаться в ход выборов и публиковать противоречивые материалы, а также то, что Facebook удалил 30 тысяч фейковых аккаунтов накануне президентских выборов во Франции в 2017 году.

Как Путин использует слабости своих соперников

Власть Путина частично является следствием слабости бывшего президента США Барака Обамы и его европейских союзников, проявленной в ответ на аннексию Крыма Россией. Как сообщает The Washington Post, в декабре прошлого года администрация Дональда Трампа согласилась с планом по предоставлению смертельного оружия Украине , чего не хотел делать в своё время Обама из-за беспокойства по поводу возможной реакции Путина.

В 2007 году Путин использовал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремль, который прошёл в присутствии собаки и фотографа, запечатлевшего немецкого лидера в состоянии тревоги и страха, в то время как сам российский президент предстал перед миром уверенным в себе и безразличным.

При этом Меркель считает, согласно немецкой газете Die Welt , что этот инцидент, похоже, был спланирован, поскольку российский президент знал, что она боится собак, так как в прошлом была укушена.

Действительно ли Путин силен?

Как считает журналист Амр Абдель-Хамид, нет сомнений в том, что у Путина есть слабые стороны, самой главной из которой является то, что его популярность в настоящее время ниже, чем в начале его правления, поскольку значительная часть нового поколения недовольна тем, что он руководит страной в течение 18 лет.

С 26 марта 2017 года по апрель 2018 года в России прошло восемь демонстраций, в которых одновременно приняли участие тысячи граждан в более чем 20 городах России. Все они выступили против Путина лично и его режима на фоне ухудшающейся экономической ситуации, безудержной коррупции и нарушений прав человека. Однако самые масштабные демонстрации имели место в период между 2011 и 2013 годами.

Изгнание Путина из КГБ Некоторые арабские средства массовой информации утверждают, что Владимир Путин — «лис» советской разведки (КГБ), заявляя, что его работа в этой структуре безопасности в течение 15 лет является признаком сильной личности. При этом они игнорируют тот факт, что он не справился с миссией, возложенной на него в Восточной Германии.

В период падения Берлинской стены Путин работал в Восточной Германии (с 1985 года), и был уволен из КГБ за неудачу, после чего перешёл на работу в Ленинградский университет.

Газета The Washington Post опубликовала исследование, проведенное европейскими и американскими разведывательными службами, авторы которого ссылаются на бывшего сотрудника КГБ: «Путин не был одним из сотрудников этого органа, он был шпионом, некомпетентным шпионом, которого отстранили после падения Берлинской стены».

Армия Путина не так сильна, как мы себе представляем

Путин и его режим посвятили часть своей пропаганды продвижению и преувеличению возможностей российского оружия, чтобы запугать мир его разрушительной мощью и создать о нем такое представление, чтобы другие боялись армии, которую возглавляет Путин. Однако если мы изучим инциденты, произошедшие с российскими вооружениями за последние несколько месяцев, то сможем отметить некоторые катастрофические события в военной сфере.

Так, в марте Россия объявила о крушении российского грузового самолета «Ан-26» во время посадки в аэропорту Хмеймима в Сирии, в результате которого погибли 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

В феврале Москва сообщила, что был сбит истребитель Су-25, который считается гордостью российской авиационной промышленности. Этот инцидент внёс существенные изменения в расчёты российских военных в Сирии, поскольку боевой самолёт был сбит зенитной ракетой.

В октябре прошлого года также потерпел крушение российский истребитель Су-24. Это произошло на базе Хмеймим, члены экипажа погибли.

В декабре 2016 года 92 российских военных и журналистов, в том числе десятки певцов, музыкантов и танцоров военного ансамбля погибли в авиакатастрофе на Черном море. Самолёт направлялся в Сирию.

Проблемы в российской армии не ограничиваются областью авиации. Неприятный инцидент произошёл также с российским авианосцем «Адмиралом Кузнецовым», который направлялся к Сирии, оставляя за собой следы дыма, так что казалось, что он горит. В 2016 году российский самолет-истребитель Су-33 упал в море с палубы авианосца во время посадки после завершения боевой миссии в Сирии.

Живущий в Норвегии и работающий в Брукингском институте российский профессор Павел Баев, специалист по военно-политическим делам России, считает, что Путин не является сильным лидером, он слаб, особенно на Ближнем Востоке, где развернуты его вооружённые силы.

Отвечая на вопрос Raseef22 касательно того, является ли Путин сильным лидером, он сказал: «Нет, я не думаю, что Путин силён, особенно на Ближнем Востоке, где сосредоточены крупные подразделения его армии. Доказательством тому является разрушительный налет на один из батальонов Асада, который совершили американские военные в феврале. Среди погибших в результате нападения оказалось много российских наёмников. В любом случае это нападение продемонстрировало множество слабостей в российском присутствии в Сирии».

«На самом деле, несмотря на все войска, которые были развернуты на сирийской территории, Путин не может нанести такой же мощный удар, какой нанёс Вашингтон в феврале», — считает профессор.

Что касается ответной реакции Путина на военный удар США по Сирии утром 14 апреля, то Баев утверждает, что российский ответ будет иметь ограниченный, возможно, даже символический характер, а может, Москва вообще никак не отреагирует на эти события.

Экономика связала руки Путина

Эксперты отмечают, что основной слабостью России является ее бедная экономика и разрушенная инфраструктура. Среднегодовые темпы роста российской экономики составляли всего 1,2% с 2008 по 2017 год, согласно данным Project Syndicate.

Российский ученый Павел Баев подтвердил, что экономика, безусловно, является ключевым источником слабости для российского президента, добавив, что у него нет плана и возможностей для обеспечения какого-либо улучшения экономических показателей в предстоящий период.

Соединенные Штаты и Европейский союз задушили российскую экономику, наложив на Москву экономические санкции с 2014 года из-за кризиса вокруг Крыма. В результате произошло падение стоимости российской валюты, увеличились уровни инфляции, безработицы и экономика понесла большие потери в следующих секторах: финансовом, банковском, энергетическом, в сфере судоходства, а также военной промышленности, на которую приходится 20% ВВП.

Санкции, которые Вашингтон по-прежнему вводит против России, препятствуют получению Москвой западных инвестиций, грантов и кредитов, поэтому Путин национализировал ряд банков, которые оказались в затруднительном положении. Западные санкции также затронули российских бизнесменов, близких к Путину, и он не смог их защитить.

ВВП России сократился с 2,063 триллиона долларов в 2014 году до 1,365 триллиона долларов в 2015 году. В 2016 году он составил уже 1,283 триллиона долларов, а годом позже достиг 1,46 триллиона долларов.

Путин опирается в основном на доходы от поставок газа в Европу и Турцию , объём которых составил 193,9 миллиарда кубометров, поэтому он избегает эскалации любого кризиса в отношениях с Европой, даже на фоне продолжающегося введения антироссийских санкций, не выступил против своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как турки сбили российский истребитель, и даже согласился продать ему новейшую систему ПВО С-400.

Путин — блестящий актер

Немецкий эксперт по языку тела Моника Мачниг утверждает, что анализ шагов Путина во время ходьбы доказывает, что ему присуща игра. Она добавила, что президент прикладывает усилия, чтобы двигаться с силой и его левое плечо слегка трясётся, что доказывает, что он хочет двигаться больше, но вынужден сдерживать себя, что вести себя так, как это необходимо.