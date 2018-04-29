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Пассажир рассказал о перемотанных скотчем креслах в самолете «ЮТэйр»
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Пассажир рассказал о перемотанных скотчем креслах в самолете «ЮТэйр» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр — РИА Новости. Авиакомпания «ЮТэйр» заменила кресла в самолете Boeing 737-400 после жалобы пассажира, рассказавшего о перемотанных скотчем, фольгой и лейкопластырем подлокотниках сидений на борту, который следовал из Москвы в Тюмень.
Ранее тюменский журналист Александр Лабыкин на своей странице в Facebook опубликовал пост с фотографиями из салона самолета. На изображениях видно кресла, подлокотники которых перемотаны скотчем, фольгой и лейкопластырем, некоторые из них частично сломаны. Журналист отметил, что зафиксировал на фото только один ряд сидений, а также задался вопросом безопасности таких полетов.
"ЮТэйр" уже установил новые кресла в бизнес и эконом-классах салона воздушного судна Boeing 737-400 с бортовым номером VQ-BHZ имени Василия Колошенко", — заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
В авиакомпании также добавили, что тщательно следят за состоянием самолетов и «оперативно устраняют все неисправности».
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