Пассажир рассказал о перемотанных скотчем креслах в самолете «ЮТэйр»

Ранее тюменский журналист Александр Лабыкин на своей странице в Facebook опубликовал пост с фотографиями из салона самолета. На изображениях видно кресла, подлокотники которых перемотаны скотчем, фольгой и лейкопластырем, некоторые из них частично сломаны. Журналист отметил, что зафиксировал на фото только один ряд сидений, а также задался вопросом безопасности таких полетов.

"ЮТэйр" уже установил новые кресла в бизнес и эконом-классах салона воздушного судна Boeing 737-400 с бортовым номером VQ-BHZ имени Василия Колошенко", — заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании также добавили, что тщательно следят за состоянием самолетов и «оперативно устраняют все неисправности».