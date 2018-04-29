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Мэр Омска встретилась с ведущими архитекторами
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Мэр Омска встретилась с ведущими архитекторами 

АиФ-Омск 25 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Комфортная среда для жителей, эффективное территориальное планирование, формирование условий для привлечения бизнеса — все эти вопросы обсуждались во время научно-практической конференции, которая проходила в Омске в течение пяти дней.
В последний день конференции в ней приняла участие мэр Омска, сообщает сайт городской администрации. Главной темой для обсуждения в этот день стал генплан Омска.
По мнению архитекторов и планировщиков, территориальному развитию нашего города тормозят несколько факторов, в том числе: частный сектор в «красных линиях» Центральной части города, а также огромные бывшие производственные территории промпредприятий, которые сегодня пустуют. Сегодня задача номер один — создать концепцию будущего образа города
«Я, как любой житель нашего города, очень хочу, чтобы Омск был красивым и комфортным. В то же время, как экономист и мэр, в первую очередь считаю важным эффективное социально-экономическое развитие всех городских территорий, но без рисков для бюджета. В этой связи задач очень много, одна из основных — развитие инфраструктуры», — сказала мэр.
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