Мэр Омска встретилась с ведущими архитекторами

Комфортная среда для жителей, эффективное территориальное планирование, формирование условий для привлечения бизнеса — все эти вопросы обсуждались во время научно-практической конференции, которая проходила в Омске в течение пяти дней.

В последний день конференции в ней приняла участие мэр Омска, сообщает сайт городской администрации. Главной темой для обсуждения в этот день стал генплан Омска.

По мнению архитекторов и планировщиков, территориальному развитию нашего города тормозят несколько факторов, в том числе: частный сектор в «красных линиях» Центральной части города, а также огромные бывшие производственные территории промпредприятий, которые сегодня пустуют. Сегодня задача номер один — создать концепцию будущего образа города

«Я, как любой житель нашего города, очень хочу, чтобы Омск был красивым и комфортным. В то же время, как экономист и мэр, в первую очередь считаю важным эффективное социально-экономическое развитие всех городских территорий, но без рисков для бюджета. В этой связи задач очень много, одна из основных — развитие инфраструктуры», — сказала мэр.