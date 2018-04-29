Валерий Сюткин вспомнил, как чудом избежал смерти 

Зрители знают и любят Валерия Сюткина, как артиста исполняющего мелодичные композиции. Его трудно себе представить в эпицентре боевых действий. Однако много лет назад Сюткину довелось побывать в военном Афганистане. Вместе с коллегами-артистами он ездил туда, чтобы дать несколько концертов для наших солдат. Добраться до горячей точки, можно было двумя способами — на БТР или самолетом. Артист выбрал самолет, и это спасло ему жизнь. Об этом он рассказал в эфире программы «В гости по утрам».
«Я всегда выбираю перелеты, так как это быстрее и удобнее. Вот и в тот раз мы полетели к месту проведения концерта, а БТР, на котором должны были изначально отправиться, подорвался. Пассажиры погибли, включая корреспондента одной известной газеты. Я был тогда шокирован, ведь прошел буквально в шаге от смерти. Это счастливый случай, проведение свыше», — рассказал артист. В беседе с ведущей Марией Шукшиной, Валерий также восхитился Александром Розенбаумом и Иосифом Кобзоном, которые более пяти раз летали в Афганистан, чтобы поддержать солдат. По мнению Сюткина — это несомненный подвиг, — пишет starhit.ru.