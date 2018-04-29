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Гнилой фрукт спровоцировал панику в австралийском университете
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Гнилой фрукт спровоцировал панику в австралийском университете 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Мельбурне (Австралия) пришлось эвакуировать университет из-за подозрительного запаха. Его посетители сообщили, что пахнет газом. Сильнее всего вонь чувствовалась в библиотеке общежития.
Как сообщает пожарная служба штата Виктория, пришлось эвакуировать пятьсот человек, передает РБК. Спасатели проверили всю территорию и обнаружили, что на кухне лежит гнилой дуриан.
Плоды дуриана настолько пахучи, что жители территорий, на которых они произрастают, говорят, что запах дуриана вызывает видения ада. В Азии существует культура употребления дуриана в уличных столовых, так как в закрытом помещении запах дуриана невыносим.
Гнилой дуриан в австралийском университете обнаружился в шкафу. Его запах по всей территории разнесли кондиционеры.
После того, как источник вони нашли, здание вновь открыли. Теперь университетом заинтересовались природоохранные службы: они выяснят, правильно ли там организованы хранение и вывоз отходов.
Добавим, что в некоторых государствах существует запрет на пронос этого фрукта в публичные места и провоз в общественном транспорте.
Фото: pixabay.com
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