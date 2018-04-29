Гнилой фрукт спровоцировал панику в австралийском университете

В Мельбурне ( Австралия ) пришлось эвакуировать университет из-за подозрительного запаха. Его посетители сообщили, что пахнет газом. Сильнее всего вонь чувствовалась в библиотеке общежития.

Как сообщает пожарная служба штата Виктория, пришлось эвакуировать пятьсот человек, передает РБК. Спасатели проверили всю территорию и обнаружили, что на кухне лежит гнилой дуриан.

Плоды дуриана настолько пахучи, что жители территорий, на которых они произрастают, говорят, что запах дуриана вызывает видения ада. В Азии существует культура употребления дуриана в уличных столовых, так как в закрытом помещении запах дуриана невыносим.

Гнилой дуриан в австралийском университете обнаружился в шкафу. Его запах по всей территории разнесли кондиционеры.

После того, как источник вони нашли, здание вновь открыли. Теперь университетом заинтересовались природоохранные службы: они выяснят, правильно ли там организованы хранение и вывоз отходов.

Добавим, что в некоторых государствах существует запрет на пронос этого фрукта в публичные места и провоз в общественном транспорте.

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