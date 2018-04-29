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Возле детской поликлиники Киришей нашли мертвую свинью
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Возле детской поликлиники Киришей нашли мертвую свинью 

Ivyborg.ru 30 минут назад
В городе Кириши в Ленинградской области в помойке рядом со зданием детской поликлиники нашли труп свиньи в мешке.
Сотрудники правоохранительных органов в городе Кириши заинтересовались тушей мертвой свиньи, которую неизвестный выбросил в мусорные баки на пересечении улиц Северная и Восточная. Неподалеку находится детская поликлиника.
Окровавленное тело животного в мешке обнаружили утром 29 апреля. По словам очевидцев, из мешка было видно только часть кожи. Обеспокоенные жители города обратились в полицию и местную администрацию.
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