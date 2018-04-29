В Краснозоренском районе нашли бесхозные газопроводы

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки было установлено, что на территории Покровского сельского поселения Краснозоренского района расположены газопроводы, на которые не зарегистрировано право муниципальной собственности.

Стоит отметить, что газораспределительные сети являются категорией объектов, обладающих взрыво— и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Отсутствие собственника у указанных объектов является недопустимым, — уточнили в прокуратуре области.

Новодеревеньковский межрайонный прокурор обратился в суд с административным иском о постановке бесхозных газовых сетей на баланс сельского поселения.

Суд удовлетворил требование прокуратуры. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.