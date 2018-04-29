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Высокие технологии для питомцев: ошейник с GPS
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Высокие технологии для питомцев: ошейник с GPS 

Chip.ru 33 минуты назад
Фото: Chip.ru
Ошейник PETCARE надевается на собаку или кошку. Мало того, что к нему можно прикрепить адрес хозяина — он всегда поможет хозяину самому найти любимого «потеряшку». По сути, в маленький блок с хромированной окантовкой, вставленный в переднюю часть ошейника, встроен мобильный телефон. Устройство работает на базе процессора MT6261 с низкой тактовой частотой на архитектуре ARM от китайской компании MediaTek, занимающейся выпуском полупроводников; его собратья из серии 62xx около десяти лет назад использовались в обычных мобильных телефонах.
Не находите себе места, пока питомец гуляет сам по себе? Не стоит, ведь приложение поможет его найти!Встроенный в ошейник модуль GPS позволяет определить местоположение четвероногого друга с точностью до пяти метров, а модуль сотовой связи со вставленной SIM-карты отправляет координаты хозяину. В приложении можно следить, где кошка гуляет сама по себе, и поднимать тревогу, например, если животное выходит за пределы допустимой зоны. Аккумулятор выдерживает до шести дней работы без подзарядки.
Но ошейник недешев — на Amazon он стоит никак не меньше $69,99. Однако согласитесь, что чувство утраты, когда любимый четвероногий друг бесследно пропадает, нельзя искупить никакими деньгами. Поэтому цена в данном случае вторична и не играет особой роли. Хотите следить за питомцем по GPS? Конечно, так я буду спокойней. Мое животное сидит дома и перемещается только между диванами. Нет, слежка нарушает личное пространство моего котэ/собакена. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Заводим питомцев в The Sims 4: Кошки и собаки
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