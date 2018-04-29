Разрешение на судовую радиостанцию аннулируют за предоставление ложных сведений

Роскомнадзор сможет обращаться в суд с иском о прекращении действия разрешения на судовую радиостанцию, если заявителем в документах были указана недостоверная или искажённая информация, повлиявшая на решение о выдаче разрешения. Соответствующий закон вступил в силу 29 апреля.

Также в документе указаны случаи, в которых разрешение на судовую радиостанцию может быть прекращено во внесудебном порядке. К таким обстоятельствам отнесены подача соответствующего заявления лицом, эксплуатирующим судно, которому было выдано разрешение на радиостанцию; утрата судном права плавания под Государственным флагом России ; истечение срока действия разрешения, если он не был продлен.

Кроме того, для решений о выделении полос радиочастот и решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, по которым не установлен срок действия, прописан предельный срок действия — до 31 декабря 2019 года.