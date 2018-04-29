Макрон и Мэй призвали международное сообщество содействовать запрету химоружия

ПАРИЖ, 29 апреля. / ТАСС /. Президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Тереза Мэй считают необходимым, чтобы международное сообщество усилило свою борьбу за запрет химического оружия. Об этом говорится в заявлениях, размещенных в воскресенье на их страницах в Twitter. Совместная акция приурочена к отмечаемой 29 апреля 21-й годовщине вступления в силу Конвенции о запрете химического оружия.

"Тереза Мэй и я, мы призываем международное сообщество, в связи с 21-й годовщиной Конвенции о запрещении химического оружия и в связи с событиями в [сирийском городе] Думе и в [британском] Солсбери усилить меры, направленные на запрещение оружия массового уничтожения", — говорится в Twitter Эмманюэля Макрона.

Со своей стороны Тереза Мэй напоминает о том, что 21 год тому назад данная Конвенция «запретила использование, разработку, производство и хранение этого страшного оружия». «Эмманюэль Макрон и я, мы подтверждаем свою приверженность положениям этой конвенции и призываем другие нации присоединиться к нашей твердой позиции. Возврат назад в этой сфере недопустим», — заявила глава британского правительства.