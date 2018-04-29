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Макрон и Мэй призвали международное сообщество содействовать запрету химоружия
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Макрон и Мэй призвали международное сообщество содействовать запрету химоружия 

ТАСС 10 минут назад
ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Тереза Мэй считают необходимым, чтобы международное сообщество усилило свою борьбу за запрет химического оружия. Об этом говорится в заявлениях, размещенных в воскресенье на их страницах в Twitter. Совместная акция приурочена к отмечаемой 29 апреля 21-й годовщине вступления в силу Конвенции о запрете химического оружия.
"Тереза Мэй и я, мы призываем международное сообщество, в связи с 21-й годовщиной Конвенции о запрещении химического оружия и в связи с событиями в [сирийском городе] Думе и в [британском] Солсбери усилить меры, направленные на запрещение оружия массового уничтожения", — говорится в Twitter Эмманюэля Макрона.
Со своей стороны Тереза Мэй напоминает о том, что 21 год тому назад данная Конвенция «запретила использование, разработку, производство и хранение этого страшного оружия». «Эмманюэль Макрон и я, мы подтверждаем свою приверженность положениям этой конвенции и призываем другие нации присоединиться к нашей твердой позиции. Возврат назад в этой сфере недопустим», — заявила глава британского правительства.
Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Организация по запрещению химического оружия осуществляет контроль за соблюдением его статей.
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