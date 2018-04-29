В Китае задержан виновник крушения драконовых лодок, повлекшего гибель 17 человек

Наньнин, 29 апреля / Синьхуа / — Один человек задержан и еще трое находятся под следствием из-за крушения драконовых лодок в Гуанси-Чжуанском автономном районе /Южный Китай/, в результате которого погибли 17 человек. Об этом сообщила в субботу вечером местная прокуратура.

Сельский житель по имени Ли Чанди, который был публично выбран главным командиром команды гребцов драконовых лодок в деревне Дуньму, задержан прокуратурой района Сюфэн города Гуйлинь.

Именно он вместе с другими лицами организовал заплыв на драконовых лодках без разрешения местных властей, сообщила прокуратура

Ли Чанди задержан по обвинению в действиях, повлекших за собой серьезную аварию. По сообщению прокуратуры, организаторы мероприятия недооценили риски прохождения лодок через дамбу и не прошли соответствующую подготовку по безопасности.

21 апреля деревенские жители района Сюфэн города Гуйлинь устроили заплыв на драконовых лодках на реке Таохуа, две из них перевернулись при попытке прохождения через резиновую дамбу, в результате около 60 человек оказались в воде, 17 из них погибли, большинство из которых утонули из-за сильного течения вблизи дамбы.

В настоящее время расследование инцидента продолжается. -0-