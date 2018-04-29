Астролог Цагарели: кому отдыхать, а кому противостоять интригам

Овны должны успеть укрепить свои позиции и продвинуться по карьерной лестнице до конца недели. Тельцы вновь являются фаворитами недели и по всем направлениям представителям этого знака будет везти. А вот Близнецам надо поберечь энергию и задуматься об эмоциональном фоне.

Астролог Цагарели\: кому отдыхать, а кому противостоять интригам

Грузия. Раки как никогда удачливы. У представителей этого знака есть отличная возможность реализовать творческие замыслы. Также и в случае со Львами. Императорскому знаку вновь везет. Девам нужно задуматься о здоровье и научиться противостоять интригам, сообщает Sputnik

У Весов наступает период гармонии, в том числе и в семейной жизни. Скорпионы смогут разрешить большинство проблем. Но нужно помнить об интригах и сплетнях, которые рождаются вокруг них. Стрельцы смогут реализовать свои бизнес планы. Но, как и в случае со Скорпионами, активизировались тайные недоброжелатели.

Козероги на неделе будут очень активны. Но нужно учесть перепады настроения. Водолеям советуем проводить вечера в кругу семьи. Нужно научиться быть дипломатичнее. Для Рыб продолжается позитивный период. Нужно больше отдыхать.