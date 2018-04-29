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Волгоградские вандалы разгромили двор в Дзержинском районе
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Волгоградские вандалы разгромили двор в Дзержинском районе 

v1.ru 52 минуты назад
Фото: v1.ru
Вандалы, обрушившиеся на двор в Дзержинском районе Волгограда, сломали скамейки, с корнем вырвали дорожные знаки и разгромили два подъезда.
— Страшный погром устроили на улице Бурейской, — рассказывает волгоградка Златослава Авилова. — Ночью кто-то перевернул мусорные баки, украсив мешками асфальтированные дорожки. Вандалы добрались и до двух домов по адресу: Бурейская, 1 и 1а. Они сорвали со стены почтовые ящики и выбили стекла. Версия о том, что такой урон нашему двору нанес сильный ветер, кажется абсурдной.
Оценив старания вандалов, местные жители решили самостоятельно убрать свой двор. С самого утра волгоградцы гребут мусор и собирают битое стекло.
— Нас настолько шокировала эта картина, что мы даже не догадались вызвать полицию, — признаются местные жители. — Возможно, кто-то из наших соседей не поддался эмоциям и все же сообщил о погроме.
V1.ru уточняет подробности налета на двор в Дзержинском районе Волгограда.
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