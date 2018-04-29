Волгоградские вандалы разгромили двор в Дзержинском районе

Вандалы, обрушившиеся на двор в Дзержинском районе Волгограда , сломали скамейки, с корнем вырвали дорожные знаки и разгромили два подъезда.

— Страшный погром устроили на улице Бурейской, — рассказывает волгоградка Златослава Авилова. — Ночью кто-то перевернул мусорные баки, украсив мешками асфальтированные дорожки. Вандалы добрались и до двух домов по адресу: Бурейская, 1 и 1а. Они сорвали со стены почтовые ящики и выбили стекла. Версия о том, что такой урон нашему двору нанес сильный ветер, кажется абсурдной.

Оценив старания вандалов, местные жители решили самостоятельно убрать свой двор. С самого утра волгоградцы гребут мусор и собирают битое стекло.

— Нас настолько шокировала эта картина, что мы даже не догадались вызвать полицию, — признаются местные жители. — Возможно, кто-то из наших соседей не поддался эмоциям и все же сообщил о погроме.